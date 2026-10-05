Tổng kết năm, bình xét thi đua thực chất, hiệu quả

Đại tá NGUYỄN SƠN, Chính ủy Lữ đoàn 513, Quân khu 3:

Làm tốt công tác chuẩn bị

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 513 đã chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết năm và bình xét thi đua đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Dự kiến trong tuần 4 tháng 10, các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thành tổng kết, bình xét thi đua ở cấp mình; tuần 1 tháng 11 tổ chức tổng kết cấp lữ đoàn. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thực chất những việc làm được, điểm còn hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; qua đây cũng ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo động lực khích lệ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa tiếp sức bộ đội Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 trong đợt cao điểm huấn luyện. Ảnh: LÊ TIẾN

Tuy nhiên, thời điểm cuối năm cũng là giai đoạn các đơn vị thường bận nhiều công việc, như: Tổng kết các ngành, diễn tập, hội thi, hội thao... Do đó, theo tôi, để việc tổng kết năm và bình xét thi đua được nhanh gọn mà vẫn bảo đảm thực chất, các đơn vị cần căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ chung để xây dựng kế hoạch tổng kết, bình xét khen thưởng linh hoạt, khoa học. Trong kế hoạch cần xác định rõ thời gian tổ chức ở từng cấp, thành phần tham gia, những nội dung tập trung thảo luận. Trước khi tổ chức, các đơn vị nên gửi dự thảo báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm và hướng dẫn tiêu chí, tỷ lệ khen thưởng để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu trước. Điều này vừa rút ngắn thời gian đọc báo cáo và quán triệt tiêu chí khen thưởng trong hội nghị, vừa giúp cán bộ, chiến sĩ có cơ sở để chuẩn bị ý kiến trọng tâm, chất lượng, đề xuất bình xét khen thưởng đúng người, đúng việc.

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Đại tá PHẠM NGỌC TÂN, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9:

Tránh những ý kiến qua loa, chung chung

Tổng kết, bình xét TĐKT hằng năm là quá trình nhìn nhận, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ ý nghĩa đó, để việc này được tiến hành “nhanh gọn, thực chất”, đòi hỏi phải phát huy được vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đặc biệt là đội ngũ chính trị viên, cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị trong quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, hướng dẫn; phát huy được tinh thần dân chủ của tập thể quân nhân, bảo đảm bình xét khách quan, trung thực, đúng người đúng việc. Tuyệt đối tránh đưa ra những ý kiến qua loa, chung chung trong quá trình bình xét. Tránh tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý hoặc chuẩn bị nội dung hời hợt khiến các cuộc họp kéo dài mà không giải quyết được trọng tâm.

Thực tế cũng cho thấy, muốn tổng kết, bình xét nhanh gọn, thực chất, hiệu quả thì phải bắt đầu từ quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Khi mỗi cá nhân, đơn vị đều xác định rõ mục tiêu, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm thì kết quả công việc sẽ tốt. Lúc đó, hội nghị bình xét sẽ không phải mất nhiều thời gian để mổ xẻ yếu kém hay phê bình, mà bình xét để tôn vinh những cống hiến, lan tỏa những cách làm hay, giúp phong trào thi đua của đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Trung tá ĐÀO VĂN HUÂN, Phó chính ủy Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk:

Tập trung phân tích hạn chế, không lặp lại nội dung báo cáo

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm và bình xét TĐKT. Yêu cầu đặt ra là tiến hành chặt chẽ từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng tiến độ, gắn với duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và công tác thường xuyên. Theo kế hoạch, công tác tổng kết và bình xét thi đua ở cấp cơ sở dự kiến hoàn thành trong khoảng 10-15 ngày.

Trong quỹ thời gian hạn hẹp, việc chuẩn bị nội dung và bố trí thời gian hợp lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng kết. Để bảo đảm nhanh gọn, thực chất, công tác chuẩn bị cần dựa trên kết quả theo dõi, kiểm tra và nhận xét trong cả năm. Số liệu phải được rà soát, thống nhất; thành tích có minh chứng rõ ràng, hạn chế được phân tích cụ thể. Dự thảo báo cáo cần gửi trước để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Hội nghị tập trung trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, đề xuất biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hạn chế việc trình bày dài dòng hoặc lặp lại nội dung đã có trong tài liệu. Đối với Trung đoàn, nội dung đánh giá phải bám sát kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và công tác dân vận. Qua tổng kết, mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định được vấn đề phải tập trung giải quyết, làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm tiếp theo.

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Đại úy LÊ QUỐC CHÁNH, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7:

Biết lắng nghe, phát huy tốt dân chủ

Dự kiến ngày 6-10, đơn vị tôi sẽ tiến hành và hoàn thành công tác tổng kết, bình xét thi đua theo đúng kế hoạch của trên. Đây là dịp giúp đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biện pháp khắc phục để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trên giao; chọn đúng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng, làm hạt nhân khích lệ cả tập thể khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên.

Chính vì thế, cùng với thực hiện đúng nguyên tắc, dựa trên những tiêu chí rõ ràng, cụ thể, có thể lượng hóa, tôi xác định phải gương mẫu, điều hành buổi tổng kết đúng nguyên tắc, thực sự có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, phát huy dân chủ trong tập thể. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ các nội dung, tài liệu gửi tới từng cá nhân để nghiên cứu, đóng góp để giúp cho việc tổng kết, bình xét được nhanh gọn, thực chất, đi vào những nội dung trọng tâm, nhất là vấn đề còn hạn chế và bảo đảm đúng quy định, không làm hình thức.

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Trung tá QNCN PHAN THỊ THÚY NGA, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4:

Chuẩn bị kỹ, thực hiện khoa học

Năm nay, để chuẩn bị cho diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4, đơn vị chúng tôi đã hoàn thành tổ chức tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng từ cuối tháng 9. Trong điều kiện đơn vị phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đặc biệt quân số phân tán cho nhiệm vụ triển khai bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ diễn tập, yêu cầu đặt ra khi tổng kết, bình xét là vừa tiến hành nhanh gọn, sát đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm đúng nguyên tắc, hướng dẫn.

Nhanh gọn không đồng nghĩa với làm qua loa, mà phải chuẩn bị kỹ, thực hiện khoa học. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ ngay từ trong năm; cập nhật đầy đủ hồ sơ, số liệu, kết quả các phong trào thi đua. Khi tổng kết, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế và nguyên nhân, tránh báo cáo dàn trải, hình thức. Xét tặng các danh hiệu thi đua được tiến hành dân chủ, công khai, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, ghi nhận đúng thành tích và bảo đảm công bằng.

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Thiếu tá QNCN ĐẶNG THỊ XUÂN TÌNH, nhân viên Bảo mật, Ban Tham mưu, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2:

Thực hiện đúng nguyên tắc phê bình và tự phê bình

Tôi cho rằng, tổng kết năm, bình xét thi đua có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là dịp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm mà còn giúp mỗi cán bộ, nhân viên nhìn nhận rõ những ưu điểm để tiếp tục phát huy, những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục. Qua đó, mỗi người rút ra những kinh nghiệm thiết thực, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong năm tiếp theo.

Một trong những nội dung quan trọng khi tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm là tiến hành phê bình và tự phê bình. Đây là “vũ khí sắc bén” giúp tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, đồng thời thấy được những mặt hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Vì thế, phê bình và tự phê bình phải được thực hiện đúng nguyên tắc, nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức, qua loa. Phê bình, góp ý phải thẳng thắn, chân thành với tinh thần xây dựng, vì tập thể và “giúp bạn là giúp mình” chứ đừng vì không ưa nhau hay vì động cơ không trong sáng mà đưa ra bôi nhọ, phê phán nhau... Làm tốt phê bình và tự phê bình sẽ giúp việc tổng kết, bình xét ngắn gọn, thực chất.