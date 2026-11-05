Hội nghị tổng kết mô hình thâm canh cà phê theo hướng hữu cơ.

Mô hình được triển khai từ năm 2024 tại bản Ca Láp, phường Chiềng Sinh, với 10 hộ tham gia, trên diện tích 6 ha. Các hộ được hỗ trợ cây giống, vật tư, phân bón, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật. Quy trình thâm canh tập trung sử dụng phân hữu cơ, cải tạo đất, bón phân cân đối, cắt tỉa tạo tán, vệ sinh vườn và quản lý sâu bệnh an toàn, có cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 3 năm triển khai, vườn cà phê sinh trưởng đồng đều, tán cây cân đối, khả năng ra hoa, đậu quả được cải thiện; đất tơi xốp, giữ ẩm tốt hơn, sâu bệnh được hạn chế. Các hộ từng bước thay đổi tập quán sản xuất, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và áp dụng biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh an toàn. Năng suất cà phê tăng từ 5 tấn/ha năm 2024 lên 7-8 tấn/ha năm 2026.

Tham quan thực tế một số vườn cà phê tại bản Ca Láp, phường Chiềng Sinh.

Kết quả thực hiện là cơ sở để Hội Nông dân tuyên truyền, nhân rộng phương thức thâm canh theo hướng hữu cơ, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị cà phê Sơn La.

Các đại biểu và nông dân trao đổi về quy trình kỹ thuật thu hái, chăm sóc cà phê.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế vườn cà phê tại bản Ca Láp, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật thu hái, chăm sóc và giải pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.