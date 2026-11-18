Mô hình “Phòng đọc biên giới” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Thư viện tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai tại 13 đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới biển và đất liền. Các phòng đọc được đầu tư tủ sách, tài liệu và tổ chức phục vụ theo mục tiêu của kế hoạch phối hợp, góp phần xây dựng không gian văn hóa đọc tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Quang cảnh lễ tổng kết- Ảnh: M.L

Ban đầu, các phòng đọc được bổ sung trên 5.000 bản sách với nội dung phong phú, gồm: Sách chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, văn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng sống và nhiều lĩnh vực khác… đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, hệ thống phòng đọc biên giới được duy trì hoạt động ổn định, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, học tập thường xuyên tại các đơn vị, góp phần phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở trên tuyến biên giới của tỉnh.

Trong giai đoạn tới, các đơn vị tiếp tục duy trì luân chuyển, bổ sung tài nguyên thông tin cho 13 phòng đọc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Trên cơ sở kết quả khảo sát năm 2027, các đơn vị sẽ xem xét triển khai xây dựng phòng đọc biên giới tại các đơn vị phía Bắc của tỉnh đủ điều kiện, phù hợp với lộ trình và nguồn lực được phê duyệt.

Các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp, tiếp tục triển khai và phát triển mô hình “Phòng đọc biên giới” giai đoạn 2027-2030 - Ảnh: M.L

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp và phát triển mô hình “Phòng đọc biên giới” giai đoạn 2027-2030.