Tổng kết mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Tam Kim

Mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Tam Kim bước đầu đem lại hiệu quả.

Mô hình được triển khai từ tháng 5 - 10/2026, với quy mô 3.000 con vịt bầu biển, thu hút 23 hộ dân tham gia. Các hộ được hỗ trợ 100% con giống, thức ăn hỗn hợp, vắc xin phòng bệnh và hóa chất sát trùng; đồng thời được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vịt. Trong quá trình thực hiện, cán bộ chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Sau 90 ngày chăn nuôi, đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 96,7%, vượt mức yêu cầu tối thiểu 90%. Trọng lượng bình quân đạt 2,45 kg/con đối với vịt cái và 2,92 kg/con đối với vịt đực. Các hộ tham gia từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức chăn nuôi theo hướng khoa học, chú trọng tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, khử trùng chuồng trại và sử dụng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn vịt. Theo số liệu hạch toán của mô hình, lợi nhuận ước đạt khoảng 4,63 triệu đồng/100 con, cao hơn phương thức chăn nuôi thông thường.

Từ kết quả đạt được, mô hình là cơ sở để xã tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước nhân rộng phương thức chăn nuôi an toàn sinh học, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.