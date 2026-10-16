Tổng kết mô hình canh tác lúa hiệu quả cao - xanh và bền vững

Các đại biểu tham quan, đánh giá mô hình canh tác lúa hiệu quả cao - xanh và bền vững tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp Xanh (xã Nghĩa Sơn).

Tham gia hội nghị có gần 100 đại biểu, gồm: Tham tán Công sứ Nông nghiệp và Tùy viên Nông nghiệp - Đại sứ quán Hoa Kỳ; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH); đại diện lãnh đạo các xã: Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Khánh Trung, Khánh Nhạc; các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp, cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn.

Mô hình canh tác lúa hiệu quả cao - xanh và bền vững tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp Xanh (xã Nghĩa Sơn).

Mô hình canh tác lúa hiệu quả cao - xanh và bền vững được triển khai từ tháng 7/2026 với quy mô 2,2 ha, sử dụng giống lúa LP5. Mô hình áp dụng công nghệ cơ giới hóa sạ hàng hiệu ứng hàng biên kết hợp vùi phân do IRRI và Công ty Máy nông nghiệp Tư Sang phát triển (khoảng cách hàng 15 x 35 cm, lượng giống 42,5 kg/ha). Giải pháp này kết hợp với quản lý dinh dưỡng theo nguyên tắc 4R và các thử nghiệm phân bón cải tiến.

Kết quả thực tế cho thấy, chi phí sản xuất giảm từ 8,6-45,7%, tương đương tiết kiệm khoảng 9,3 triệu đồng/ha so với phương pháp sạ lan, cấy máy hoặc cấy tay truyền thống; chi phí gieo cấy giảm 68-77% (từ trên 5 triệu đồng xuống còn 1,67 triệu đồng/ha) và chi phí phân bón giảm 29-58% (từ trung bình 9,7 triệu đồng xuống còn 5,7 triệu đồng/ha). Lợi nhuận ròng tăng thêm trên 5 triệu đồng/ha.

Kỹ thuật vùi phân đồng thời khi gieo sạ giúp hạn chế rửa trôi, thất thoát dinh dưỡng. Cấu trúc hàng rộng - hẹp giúp cây lúa tiếp nhận ánh sáng tốt hơn, thông thoáng, bộ rễ phát triển sâu và khỏe, tăng khả năng chống đổ ngã và giảm tổn thất khi thu hoạch.

Cán bộ Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp Xanh (xã Nghĩa Sơn) kiểm tra, đánh giá năng suất của mô hình canh tác lúa hiệu quả cao - xanh và bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả trong vụ mùa, mô hình đặc biệt chú trọng khép kín chu kỳ sản xuất thông qua giải pháp nông nghiệp tuần hoàn. Rơm, rạ sau thu hoạch được thu gom, xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ thay vì đốt bỏ gây ô nhiễm môi trường. Cách tiếp cận này giúp trả lại chất hữu cơ cho đất, cải thiện độ phì nhiêu, giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng giá trị kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp cho nông dân và các HTX địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đối tác (MTK-Innova Ag, BioWish, BOF/AMT) đã thảo luận về khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ trên đồng ruộng thực tế. Đây là bước khởi đầu để VAG Group cùng IRRI và các đối tác hoàn thiện chuỗi liên kết tuần hoàn từ giống, vật tư, cơ giới hóa đến tiêu thụ và tái sử dụng phụ phẩm.

Thời gian tới, VAG Group định hướng tiếp tục kiểm chứng mô hình trong vụ Xuân năm 2027, xây dựng các điểm liên kết HTX tại Ninh Bình và từng bước hình thành vùng nguyên liệu lúa xanh, chất lượng cao tại Đồng bằng sông Hồng. Giá trị sáng tạo của mô hình là tạo ra giải pháp đồng bộ thích ứng với sinh thái ĐBSH, giảm lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, làm cơ sở khoa học vững chắc để áp dụng ở quy mô lớn hơn. Mô hình có tính khả thi cao trong việc giảm chi phí đầu vào, thích ứng biến đổi khí hậu và tạo nền tảng cho ngành nông nghiệp tỉnh phát triển bền vững.

Hội nghị tổng kết không chỉ đánh giá mô hình lúa vụ mùa thắng lợi mà còn mở ra hướng đi thiết thực cho nông nghiệp Ninh Bình, đó là giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân, bảo vệ môi trường và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, giá trị cao và bền vững.