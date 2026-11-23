Các đại biểu tham dự chương trình tổng kết lễ hội. Ảnh: Huy Anh

Các đồng chí: Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình tổng kết, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Với chủ đề Thanh niên với văn hóa Đồng Nai, Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm nay được tổ chức tại 2 chặng: phường Bình Phước và phường Trấn Biên với khoảng 50 hoạt động ở 6 không gian, thu hút gần 13 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thụ hưởng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu tổng kết lễ hội. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên khẳng định: Những con số ấy thật đáng mừng nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là tại lễ hội này, người trẻ không đến chỉ để xem, để thưởng thức mà đến để trực tiếp tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và góp phần làm nên giá trị.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên hy vọng, thành quả của lễ hội sẽ là động lực để các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, nhân rộng mô hình hiệu quả. Mỗi đoàn viên, thanh niên tự tin vận dụng những kiến thức, kỹ năng mới có được từ lễ hội, đề xuất những sáng kiến có giá trị đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Thị Hương Bình và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên trao bằng khen và biểu trưng cho cá nhân đoạt Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Các đại biểu trao bằng khen và biểu trưng cho cá nhân đoạt Giải thưởng Gương mặt trẻ triển vọng thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Tại chương trình, Thành đoàn cũng tổ chức vinh danh 9 gương mặt trẻ tiêu biểu và 3 gương mặt triển vọng thành phố Đồng Nai; vinh danh các nhà sáng tạo nội dung số, các trang cộng đồng, các kênh truyền thông đoạt Giải thưởng truyền thông mạng xã hội tiêu biểu thành phố Đồng Nai năm 2026 - Dong Nai Social Network Awards 2026 và giải đề cử.

Các đại biểu chụp hình với các cá nhân đoạt Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Thành đoàn biểu dương thành tích và những cống hiến của các cá nhân đoạt Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt triển vọng thành phố Đồng Nai năm 2026 và chúc mừng các cá nhân, trang mạng xã hội đoạt Giải thưởng truyền thông mạng xã hội tiêu biểu thành phố Đồng Nai năm 2026.

Các đại biểu trao giải thưởng truyền thông mạng xã hội tiêu biểu cho các nhà sáng tạo nội dung số, các trang cộng đồng, các kênh truyền thông. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Thành đoàn mong rằng: Các cá nhân được tuyên dương tiếp tục giữ mãi “ngọn lửa” nhiệt huyết với nghề, với công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Đối với mỗi nhà sáng tạo nội dung số sẽ là một chiến sĩ số, tiếp tục lan tỏa những video có trách nhiệm, những thông tin chính xác, những câu chuyện đẹp… góp phần xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn.

Đại diện Thành đoàn và Công ty TNHH Amway Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh nghi thức tuyên dương, vinh danh, dịp này Thành đoàn đã thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về an sinh xã hội với Công ty TNHH Amway Việt Nam; Gala công diễn và trao giải các tiết mục đạt giải cao tại Liên hoan Giai điệu thanh niên “Dong Nai Star Voice” năm 2026 và Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại “Let’s Dance Dong Nai” năm 2026.