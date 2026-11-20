Ông Ngô Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chương trình đào tạo cán bộ đối ngoại Mekong” phát biểu tại lễ bế giảng. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Phát biểu tổng kết chương trình, ông Ngô Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chương trình đào tạo cán bộ đối ngoại Mekong” đã gửi lời chúc mừng tới các học viên đã hoàn thành xuất sắc nội dung khóa học một cách thực chất và hiệu quả.

Khẳng định đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình thuộc Dự án, ông cho biết Ban Quản lý dự án sẽ sớm tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo tương tự dành cho khu vực phía Nam và Nam Trung Bộ.

Các chương trình sắp tới dự kiến sẽ mở rộng quy mô, không chỉ dành riêng cho cán bộ đối ngoại của Việt Nam mà còn có sự tham gia của các học viên đến từ những quốc gia khác thuộc tiểu vùng Mekong.

Cũng tại buổi lễ, ông Ngô Quang Anh đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc (MKCF) và Viện Mekong đã luôn đồng hành và tạo điều kiện giúp Học viện Ngoại giao triển khai thành công khóa bồi dưỡng.

Ghi nhận những kết quả tích cực mà học viên thu được qua 04 ngày nghiên cứu, thực hành và khảo sát thực địa, Giám đốc Ban Quản lý Dự án bày tỏ tin tưởng rằng, những kiến thức và kỹ năng thực tiễn này sẽ là nền tảng vững chắc giúp các học viên áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ sở.

Từ đó, góp phần nâng tầm chất lượng đội ngũ nhân sự làm công tác đối ngoại ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Tập thể học viên tham gia khóa học chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên và cùng chụp ảnh lưu niệm.

Việc tổ chức thành công của “Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương phía Bắc, Bắc Trung Bộ giáp Lào” một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của Học viện Ngoại giao trong việc tiếp nhận, triển khai hiệu quả các dự án nâng cao năng lực từ nguồn tài trợ quốc tế.

Hoạt động này không chỉ thúc đẩy hợp tác đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đối ngoại của Việt Nam, mà còn là nhịp cầu thiết thực thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các quốc gia khu vực Mekong với Hàn Quốc.