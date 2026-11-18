Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: H.T

“Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh”, năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 2-18/11, thu hút sự tham gia của 217 thầy cô giáo đến từ 56 đơn vị trường học và trung tâm ở 14 môn thi. Hội thi được tổ chức trong không khí nghiêm túc, sôi nổi tại 9 điểm thi. Quy mô tham dự thể hiện sức lan tỏa đồng đều và toàn diện ở mọi loại hình giáo dục trên toàn tỉnh, gồm: 36 trường trung học phổ thông công lập, 6 trường phổ thông có nhiều cấp học, 8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, 2 trường trung học phổ thông chuyên, cùng các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường liên cấp ngoài công lập.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: H.T

Hội thi đã thực sự trở thành không gian của sự khám phá, tương tác và sáng tạo của giáo viên và học sinh. Ở các phần thi, các giáo viên đã chú trọng tổ chức hoạt động học tập, tăng cường trải nghiệm, thảo luận và làm việc nhóm; tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận, khám phá và vận dụng kiến thức. Các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo được khai thác tương đối hiệu quả, góp phần làm phong phú nội dung và hình thức tổ chức dạy học.

Hội thi góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các nhà trường, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi - Ảnh: H.T

Tại lễ tổng kết, Giám đốc Sở GD-ĐT đã tặng giấy khen cho 46 giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi; trao quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 210 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh” năm học 2026-2027.

Trao quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh” năm học 2026-2027 - Ảnh: H.T