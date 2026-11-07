Tổng kết hoạt động truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Đại diện tỉnh Lào Cai có Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo một số địa phương cùng các đơn vị liên quan.

Năm 2026, thực hiện Kế hoạch số 304/KH-VNMAC ngày 13/3/2026 của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ với nội dung và hình thức đa dạng, hướng đến các nhóm đối tượng, nhất là người dân và học sinh tại địa bàn có nguy cơ cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức 45 lượt tuyên truyền với khoảng 4.650 lượt người tham gia; trong đó có 24 buổi tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, thu hút khoảng 2.400 lượt người, triển khai tại 8 xã biên giới, tập trung ở 24 thôn, bản, khu dân cư.

Đông đảo người dân, học sinh tham gia hội nghị.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại 32 trường học thuộc 11 xã trọng điểm, với hơn 8.600 lượt học sinh được tiếp cận kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy cơ và xử lý tình huống mất an toàn. Cuộc thi vẽ tranh “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ” triển khai tại Lào Cai đã thu hút 568 tác phẩm dự thi.

Tỉnh Đoàn Lào Cai phát huy hệ thống 109 fanpage, đăng tải 150 tin, bài, đồ họa thông tin tuyên truyền. Ngành Nội vụ tổ chức 23 hội nghị với 1.300 người tham gia; hơn 10.000 lượt người được tuyên truyền, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, học nghề kết hợp nội dung phòng tránh bom mìn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp triển khai, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời chỉ ra khó khăn, hạn chế trong công tác truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp liên ngành, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Đồng chí nhấn mạnh, với đặc điểm địa bàn miền núi, biên giới, nguy cơ người dân tiếp xúc với bom mìn, vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu, do đó công tác tuyên truyền, giáo dục cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đặc biệt quan tâm đến trẻ em và các nhóm có nguy cơ cao.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Nghiêm Xuân Long đề nghị thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ngành, địa phương; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; lấy trường học và trẻ em làm trọng tâm, phát huy vai trò của thanh thiếu niên, học sinh trong lan tỏa kiến thức phòng tránh bom mìn đến gia đình, cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, truyền thông số; gắn công tác phòng tránh tai nạn bom mìn với chăm sóc, hỗ trợ phục hồi chức năng, học nghề, tạo việc làm và giúp nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai khẳng định, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm tuyên truyền, đưa kiến thức phòng tránh bom mìn đến từng địa bàn, cộng đồng và hộ dân trong truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bảo vệ tính mạng và đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Nhân dân và học sinh tham dự Hội nghị.

Dịp này, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tặng Bằng khen và trao giải cho 2 tập thể và 51 giải cá nhân (bao gồm: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 35 giải Khuyến khích) tham gia Cuộc thi “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ”; trao quà hỗ trợ 10 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Trao giải Nhất cho 2 học sinh xuất sắc của Cuộc thi “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ”.

Tặng bằng khen cho 2 tập thể xuất sắc.

Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam trao quà hỗ trợ 10 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.