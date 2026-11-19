Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Quản lý dự án; Văn phòng Tư vấn và Quản lý dự án; Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh; đại diện UBND 8 xã trong vùng dự án, gồm: Canh Tân, Minh Khai, Kim Đồng, Đông Khê, Thành Công, Phan Thanh, Tĩnh Túc, Ca Thành cùng 24 học viên các lớp đào tạo giảng viên nguồn (ToT).

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết.

Tiểu hợp phần 1.2 thuộc Dự án Hỗ trợ Kinh tế Tuần hoàn Xanh thông qua Cải thiện Chuỗi giá trị Nông nghiệp ở Miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICAtài trợ từ 2025 đến 2029.

Năm 2026, dự án đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn theo hướng kết hợp lý thuyết với thực hành, học tập kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất thực tế. Trong đó, tổ chức 2 khóa đào tạo ToT với 44 lượt học viên tham gia; 5 lớp đào tạo lý thuyết về chuỗi giá trị thạch đen và dong riềng cho 150 học viên tại các xã: Minh Khai, Phan Thanh, Tĩnh Túc, Đông Khê và Thành Công; 5 lớp đào tạo thực địa, giúp người sản xuất tiếp cận trực tiếp các quy trình kỹ thuật và mô hình sản xuất...

Kết quả, khóa đào tạo ToT thứ nhất, kiến thức về kỹ thuật dong riềng của học viên tăng từ 32% trước đào tạo lên 69% sau đào tạo; kiến thức về phương pháp khuyến nông tăng từ 69,5% lên 85%. Ở khóa đào tạo ToT thứ hai, tỷ lệ trả lời đúng bình quân tăng từ 64,44% lên 83,89%. Đối với 5 lớp đào tạo thực địa cho người sản xuất, tỷ lệ trả lời đúng sau tập huấn bình quân đạt 74,8%; trên 98,5% học viên đánh giá tốt và rất tốt về phương pháp, kỹ năng giảng dạy của giảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đào tạo ToT vẫn còn một số hạn chế, như: trình độ chuyên môn, khả năng tiếp thu của học viên chưa đồng đều; kỹ năng trao đổi, thảo luận và truyền đạt kiến thức của một bộ phận học viên còn hạn chế; một số nội dung về liên kết chuỗi giá trị, phân tích thị trường và kỹ thuật chuyên sâu cần tiếp tục được hướng dẫn, hỗ trợ sau đào tạo để người dân có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất.

Đại diện Văn phòng Tư vấn và Quản lý dự án phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi kết quả đào tạo, tập huấn cho người sản xuất trong chuỗi giá trị dong riềng và thạch đen tại xã Phan Thanh và Canh Tân; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai; đề xuất các giải pháp, kế hoạch hành động năm 2027 nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị thạch đen, dong riềng, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.