Tổng kết hoạt động hè tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Sáng 6-11, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Thiếu nhi Khánh Hòa vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, hoạt động hè năm 2026 đã được triển khai nhiều nội dung cụ thể, thiết thực đến từng chi đoàn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và pháp luật cho thanh thiếu nhi. Kết quả nổi bật, toàn tỉnh đã chăm lo cho 18.994 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 189,99% chỉ tiêu) với tổng kinh phí gần 5,5 tỷ đồng; tổ chức 106 lớp dạy bơi miễn phí cho 3.663 em; trao tặng học bổng, xe đạp và xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi qua các chương trình “Cùng em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu”...

Bên cạnh đó, các chiến dịch tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh đã huy động hơn 125.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó phong trào “Bình dân học vụ số” duy trì tại 64/64 xã, phường với 76 đội hình, hỗ trợ 11.583 lượt người dân và thiếu nhi tiếp cận kỹ năng số.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hay từ các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thành Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị trong triển khai hoạt động hè; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều; nhiều chỉ tiêu đề ra chưa đạt yêu cầu; việc tổ chức sinh hoạt tại một số xã, phường còn hạn chế.

Để khắc phục, đồng chí đề nghị nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và công tác phối hợp trong tổ chức hoạt động hè; quan tâm bố trị nguồn lực, từng bước khắc phục chênh lệch về điều kiện tổ chức hoạt động hè giữa các địa phương; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng môi trường hè an toàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi; thực hiện tốt hơn quyền tham gia của trẻ em, tăng cường lắng nghe và giải quyết những vấn đề trẻ em quan tâm; tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong hè.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động hè năm 2026.