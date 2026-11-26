Toàn cảnh hội nghị

Năm 2026, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các xã trong cụm thi đua số 9 đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác Mặt trận; tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả; các kiến nghị của MTTQ được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết nghiêm túc, phát huy vai trò Thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, MTTQ các xã đã vận động Nhân dân hiến trên 112 nghìn mét vuông đất, đóng góp 41 nghìn ngày công và hơn 2 tỉ đồng để xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng; vận đồng được gần 1,6 tỉ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng mới, sửa chữa 31 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 1,8 tỉ đồng; trao tặng hàng nghìn suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ Mặt trận thời gian qua, đồng thời ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của MTTQ các xã trong cụm thi đua số 9.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác mặt trận, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân hơn; nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lấy sự tham gia, hưởng ứng của người dân làm thước đo; đồng thời nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đồng thời thông qua đào tạo bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Riêng đối với hoạt động của cụm phải xây dựng trên tinh thần đoàn kết, thực chất, rõ việc, rõ sản phẩm, đưa công tác thi đua trở thành động lực, tạo sự phát triển chung của địa phương.

Hội nghị đã bình xét suy tôn các tập thể trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026; bầu suy tôn cụm trưởng, cụm phó năm 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tham quan mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Xuân Du.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Xuân Du.