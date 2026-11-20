Năm 2026, Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm thi đua số 1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua gắn với hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể. Đến ngày 31/10/2026, toàn Cụm có 8.451 HTX và 21 liên hiệp HTX. So với cùng kỳ năm 2025, số HTX thành lập mới tăng 24,9%, số liên hiệp HTX tăng 23,5%. Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm đã kết nạp mới 246 thành viên, góp phần mở rộng quy mô khu vực kinh tế tập thể. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong các HTX đạt từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Riêng tại Sơn La, toàn tỉnh hiện có 1.061 HTX và 6 liên hiệp HTX, thu hút khoảng 42.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 10.708 lao động. Các HTX đang duy trì 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn; 99 HTX có 125 sản phẩm OCOP, trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 1 Liên minh Hợp tác xã các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2026.

Trong năm qua, toàn Cụm đã tổ chức hơn 70 lớp tập huấn quản trị và kỹ năng số cho trên 3.600 lượt học viên; hỗ trợ hơn 350 lượt HTX, liên hiệp HTX đưa trên 1.800 lượt sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX các tỉnh cùng hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tập thể.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể, như: Đổi mới xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm gắn với chuyển đổi số; số hóa hồ sơ vay vốn để khơi thông nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong khởi nghiệp, đầu tư phát triển HTX theo Quy định số 224-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Đại diện Liên minh HTX các tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Năm 2027, Cụm thi đua số 1 đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể. Theo đó, mỗi tỉnh phấn đấu tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 20 HTX và ít nhất 1 liên hiệp HTX; nâng tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có lãi đạt từ 75% trở lên. Cùng với đó, các địa phương tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, phấn đấu hỗ trợ trên 70% HTX ứng dụng các nền tảng số cơ bản và thương mại điện tử. Mỗi tỉnh xây dựng thêm ít nhất 2 mô hình HTX điển hình tiên tiến và 2 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của HTX trên thị trường.

Liên minh HTX tỉnh Sơn La chuyển trao cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2027.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Sơn La và trao 11 Bằng khen cho các tập thể, HTX tiêu biểu trong Cụm. Đại diện Liên minh HTX 8 tỉnh cũng ký kết giao ước thi đua năm 2027 và thực hiện chuyển giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 cho Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang, Cụm phó cho Liên minh HTX tỉnh Điện Biên.