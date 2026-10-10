Tổng kết Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026: Hiện thực hóa lòng yêu nước bằng những giá trị an sinh thiết thực

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh: Thùy Chi

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng các lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên VIệt Nam, đại diện các tổ chức thành viên và Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố... cùng hơn 1.200 hội viên, thanh niên trên địa bàn Thủ đô.

Dấu ấn tuổi trẻ trên những dải biên cương của Tổ quốc

Phát biểu tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, đồng chí Lê Hải Long đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành gắn liền với những thành tích vẻ vang của tổ chức Hội từ những ngày đầu thành lập đến khi phát triển thành ngôi nhà chung của hơn 9 triệu hội viên, với 7 tổ chức thành viên và 34 tổ chức Hội cấp tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lê Hải Long nhấn mạnh, 70 năm qua là hành trình của biết bao thế thế thanh niên dâng hiến tuổi xuân để viết nên những trang sử hào hùng cùng dân tộc - từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ biên cương, biển, đảo Tổ quốc, đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đó chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để tuổi trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống, coi tình yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc tự hào mà là mệnh lệnh hành động mỗi ngày.

Đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thùy Chi

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

"Thông qua Hành trình, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng; chăm lo, đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; tri ân các nhân chứng lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ" - đồng chí Lê Hải Long nói.

Được triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 trải qua 6 chặng tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, trước khi hội tụ về Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, dấu ấn của tuổi trẻ trên vùng biên giới và biển, đảo trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt khi đoàn đại biểu dừng chân tại các vùng đất lịch sử, nơi mỗi tấc đất, mỗi ngọn sóng đều gắn liền với mồ hôi và máu xương của bao thế hệ cha anh đi trước.

Tại các tuyến biên giới đất liền và hải đảo, thanh niên cả nước đã sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Những lễ chào cờ trang nghiêm dưới chân cột mốc quốc giới; những cuộc gặp gỡ tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, cùng các buổi tuyên truyền pháp luật về chủ quyền lãnh thổ đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân thắm thiết. Sự hiện diện của tuổi trẻ nơi biên thùy không chỉ tiếp thêm khí thế cho các cán bộ, chiến sĩ học tập, công tác mà còn củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên các địa bàn biên giới.

Một số kết quả ấn tượng trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đồ họa: Thùy Chi

Khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam

Xuyên suốt Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, tinh thần yêu nước được khẳng định bằng hành động thực tế khi suốt 5 tháng qua, hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên đã tham gia 3.100 lễ chào cờ tại các cột mốc quốc giới, di tích lịch sử và địa chỉ đỏ; hơn 7,9 triệu lượt người hưởng ứng 2.518 hoạt động về nguồn, thăm dâng hương tri ân.

Trên mọi miền Tổ quốc, 1.050 công trình thanh niên đã được hoàn thành, góp phần làm đổi thay diện mạo nhiều thôn bản biên giới và vùng xa khó khăn. Bên cạnh đó, gần 1.700 chương trình giao lưu, tri ân nhân chứng lịch sử cùng 86.000 phần quà và học bổng đã được trao tận tay các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và thanh thiếu nhi thiếu may mắn, nâng tổng giá trị nguồn lực an sinh xã hội toàn hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Đi đôi với các công trình an sinh, Hành trình còn chú trọng nâng cao sức khỏe cho thế hệ trẻ với 196 khóa huấn luyện, hoạt động kỹ năng thu hút 13.181 lượt hội viên và 1.074 giải thể thao giao lưu với 103.161 lượt người hưởng ứng. Cùng thời điểm Lễ tổng kết tại Hà Nội, phong trào tình nguyện cũng bùng nổ khi đoàn viên, thanh niên Thủ đô đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường, tạo nên nét đẹp văn hóa tình nguyện sôi nổi.

Một số kết quả ấn tượng trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đồ họa: Thùy Chi

Một điểm nổi bật của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 chính là sự chủ động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại. Trên các nền tảng không gian mạng, hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp và hơn 24 nghìn đoạn phim ngắn chủ đề yêu nước đã được chia sẻ rộng rãi. Đặc biệt, có 139.696 lượt thanh niên trực tiếp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sáng tạo các sản phẩm truyền thông hiện đại. Hệ thống trang thông tin của Hội ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận, trong khi hơn 17.600 video TikTok liên quan đạt gần 560 triệu lượt xem, đưa tổng lượt tiếp cận toàn hành trình trên mạng xã hội đạt mốc kỷ lục gần 1,3 tỷ lượt.

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể Hội cấp tỉnh, thành phố; đồng thời khen thưởng 23 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thùy Chi

Khép lại Chặng 7 tại Thủ đô Hà Nội, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã thắp sáng niềm tin, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ cả nước quyết tâm thi đua yêu nước, góp sức cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 10/10, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Triển lãm “70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng”. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Tất Thắng và đồng chí Nguyễn Kim Quy cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thùy Chi

Triển lãm “70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng” giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua 70 năm; đồng thời trưng bày một số hình ảnh, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và sản phẩm văn hóa đặc trưng của thanh niên các tỉnh, thành phố trên cả nước.