Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ Tổng kết giải Báo chí toàn quốc ’Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam” lần thứ Tư.

Dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự.

Cùng dự chương trình có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL; các thành viên Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo; đại diện các cơ quan báo chí, các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng trao Giải Nhất cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phản ánh những chuyển động của đời sống, phát hiện mô hình hiệu quả, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững.

Các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nhiều tác phẩm tập trung vào những chủ đề lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số; chủ quyền văn hóa số; quyền tác giả; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự và Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do trao Giải Nhì cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Các tác phẩm còn phản ánh những mô hình phát triển du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc; tôn vinh thành tích thể thao, ý chí vươn lên và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam; đấu tranh với thông tin sai lệch, biểu hiện xuyên tạc lịch sử và nguy cơ làm suy giảm những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Một chuyển biến đáng chú ý của mùa Giải năm nay là nhiều tác phẩm không dừng ở việc phản ánh, giới thiệu hoạt động hoặc ca ngợi thành tựu. Các tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực; làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời đề xuất giải pháp để đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ trao Giải Ba cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Giải Nhất được trao cho chương trình nghệ thuật chính luận“Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân. Giải Nhì thuộc về cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Ba được trao cho chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân.

Việc tôn vinh các sản phẩm và cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy văn hóa đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức, từ báo chí, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn và hoạt động cộng đồng đến mạng xã hội. Mỗi sản phẩm được vinh danh là một cách kể câu chuyện Việt Nam, truyền đi năng lượng tích cực và bồi đắp tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam.

Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan và Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn Hóa Phan Thanh Nam trao Giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Văn Hóa giới thiệu giao diện mới của Báo Điện tử Văn Hóa và bản thử nghiệm (đang chờ cấp phép) chuyên trang Công nghiệp Văn hóa.

Hoạt động này đánh dấu bước chuyển trong quá trình đổi mới sản phẩm báo chí, phương thức tiếp cận và nền tảng công nghệ của Báo Văn Hóa; góp phần nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và tăng cường các nội dung chuyên sâu về văn hóa, sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Việc ra mắt giao diện mới và chuyên trang thử nghiệm Công nghiệp Văn hóa cũng nằm trong lộ trình Báo Văn Hóa chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, giai đoạn 1957 - 2027.

Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư năm 2026 đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích. Trong đó, báo in có 14 tác phẩm đoạt giải; báo điện tử 12 tác phẩm; phát thanh 11 tác phẩm; truyền hình 11 tác phẩm và ảnh báo chí 7 tác phẩm. Báo CAND đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm 4 kỳ: “Dẹp nạn ăn cắp bản quyền trên không gian số” nhóm tác giả: Khổng Quang Trường, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thanh Bình.