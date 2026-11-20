Tổng kết Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' lần thứ Tư
Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư - năm 2026.
Dự chương trình có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự.
Cùng dự chương trình có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL: ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; ông Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường.
Nguồn Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/anh-tong-ket-giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-viet-nam-lan-thu-tu-20260228171221498.htm