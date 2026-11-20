Dự chương trình có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự.

Cùng dự chương trình có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL: ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; ông Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan và Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa trao giải Khuyến khích cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trao giải Cảm hứng Việt cho các tập thể/cá nhân đạt giải.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.