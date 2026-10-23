Tổng kết dự án trồng quế theo hướng hữu cơ giai đoạn 2024 - 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ tham gia mô hình tại Lào Cai, Tuyên Quang.

Dự án xây dựng mô hình trồng quế theo hướng hữu cơ tại một số tỉnh phía Bắc giai đoạn 2024 - 2026 thuộc Chương trình Khuyến nông quốc gia, triển khai tại tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang trong 3 năm, nhằm xây dựng vùng nguyên liệu quế theo hướng hữu cơ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng phục vụ chế biến, xuất khẩu; đồng thời tăng cường liên kết giữa người dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả dự án.

Tại Lào Cai, dự án được triển khai tại các xã Nghĩa Đô, Xuân Hòa; tại Tuyên Quang, thực hiện ở hai xã Bạch Ngọc và Đồng Tâm. Tổng quy mô dự án 40 ha, với 70 hộ tham gia, mỗi tỉnh xây dựng 20 ha.

Về cơ chế hỗ trợ, tại Lào Cai, các hộ dân tự đối ứng 100% cây quế giống, Nhà nước hỗ trợ vật tư và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Tại Tuyên Quang, người dân được hỗ trợ 100% cây quế giống, vật tư và tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện áp dụng quy trình trồng quế theo hướng hữu cơ.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng quế hữu cơ tại xã Nghĩa Đô.

Sau 3 năm thực hiện, dự án hoàn thành 100% nội dung và quy mô theo kế hoạch. Các diện tích quế sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt từ 90% trở lên. Mô hình áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, sử dụng cây giống có nguồn gốc rõ ràng, phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng hoai mục và kiểm soát vật tư đầu vào.

Các hộ tham gia dự án được hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ cây theo quy trình sản xuất hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phạm vi mô hình. Qua theo dõi, diện tích quế duy trì độ ẩm, đất tơi xốp.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, dự án thành lập 6 tổ, nhóm nông dân liên kết trồng quế theo hướng hữu cơ với 108 hộ tham gia, gồm 70 hộ trong mô hình và 38 hộ ngoài mô hình. Hơn 400 lượt người được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý dịch hại và liên kết sản xuất; trên 800 hộ ngoài mô hình được tiếp cận thông tin, kỹ thuật liên quan.

Đáng chú ý, từ kết quả triển khai, người dân tại hai tỉnh đã nhân rộng mô hình trên diện tích 156 ha ngoài phạm vi hỗ trợ trực tiếp. Kết quả này cho thấy khả năng áp dụng quy trình trồng, chăm sóc quế theo hướng hữu cơ tại địa phương, tạo cơ sở mở rộng vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất quế tại xã Nghĩa Đô.

Hiệu quả kinh tế của mô hình bước đầu thể hiện ở tỷ lệ cây sống cao, sinh trưởng tốt, góp phần giảm chi phí trồng dặm và hạn chế rủi ro trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Hiệu quả về năng suất, giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá khi quế bước vào thời kỳ khai thác.

Về môi trường, việc sử dụng phân hữu cơ, kiểm soát vật tư đầu vào và hạn chế hóa chất bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ đất, nguồn nước, hướng tới phát triển lâm nghiệp an toàn, bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án tại địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp duy trì, mở rộng mô hình. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi sinh trưởng rừng quế, chuẩn hóa quy trình sản xuất và thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển vùng nguyên liệu quế theo hướng hữu cơ ổn định, bền vững.