Tổng kết Dự án Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ tỉnh Lào Cai và Phú Thọ

Hội nghị có sự tham gia của hơn 80 đại biểu đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh Lào Cai; Hội Liên hiệp Phụ nữ, các sở, ban, ngành tại hai tỉnh dự án; các nhà tài trợ, AEA quốc tế cùng các đối tác triển khai, doanh nghiệp, và người hưởng lợi dự án.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” tỉnh Lào Cai và Phú Thọ được triển khai từ tháng 3/2023 đến tháng 10/2026, tập trung vào 3 nội dung chính: Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sinh kế; Hướng nghiệp và kết nối việc làm; Đào tạo nghề và phát triển kỹ năng, với bình đẳng giới là chủ đề được lồng ghép xuyên suốt. Qua đó, tăng cường phát triển sinh kế cho thanh niên và phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua tiếp cận các nguồn lực kinh tế và nâng cao năng lực.

Quang cảnh hội nghị.

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án đã tiếp cận và hỗ trợ hơn 28.400 người, gồm phụ nữ, thanh niên, người lao động, học sinh và cán bộ địa phương. Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển sinh kế, hơn 200 người (90% là phụ nữ) đã được đào tạo, cố vấn và hỗ trợ phát triển kinh doanh.

Về việc làm, dự án đã đồng hành với hơn 3.000 lao động, trong đó có nhiều người đi làm xa trở về địa phương, thông qua các hội chợ, phiên giao dịch và hoạt động tư vấn việc làm. Hơn 100 học bổng đào tạo nghề được cung cấp cho lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm cơ hội ổn định cuộc sống.

Đại diện cho thanh niên, phụ nữ được Dự án hỗ trợ phát biểu về mô hình phát triển kinh tế của mình.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra 2 phiên tọa đàm với chủ đề "Thúc đẩy cơ hội khởi nghiệp và phát triển kinh doanh cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số" và "Thúc đẩy việc làm an toàn và bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số". Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, đúc kết bài học kinh nghiệm và những thực hành tốt; thảo luận về các giải pháp nhằm duy trì và phát huy kết quả của dự án sau giai đoạn triển khai.

Phiên tọa đàm tại hội nghị.

Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” không chỉ là nguồn lực để kết nối và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho địa phương, còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, thanh niên vùng cao trong phát triển kinh tế bền vững.