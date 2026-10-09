Tổng kết dự án Thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh tại xã Ngọc Chiến

Hội nghị tổng kết Dự án “Thúc đẩy các mô hình phát triển sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh bền vững từ tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La”

Dự tổng kết có đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia GEF SGP Việt Nam; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và xã Ngọc Chiến cùng một số bản trên địa bàn xã.

Đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia GEF SGP Việt Nam; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự án “Thúc đẩy các mô hình phát triển sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh bền vững từ tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng tại xã Ngọc Chiến” được triển khai thực hiện từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026. Tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ. Vùng triển khai dự án tại 9 bản: Nậm Nghẹp, Phày, Lướt, Mường Chiến, Mường Chiến 2, Nà Tâu, Đông Xuông, Khua Vai, Giạng Phổng.

Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trình bày báo cáo tổng kết dự án tại hội nghị.

Sau 1 năm triển khai, Ban quản lý dự án đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, nhóm chuyên gia tổ chức 27 hội nghị, lớp tập huấn, hướng dẫn, toạ đàm nâng cao năng lực cho 624 lượt người dân, cán bộ và các bên liên quan tham gia dự án; hỗ trợ 3.000 con vịt cổ xanh cho 15 hộ dân tại bản Đông Xuông, Phày, Lướt; 4.000 cây sa nhân tại bản Nậm Nghẹp, 271 cây mai anh đào; xây dựng 9 bộ quy ước quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; lắp đặt 7 thùng rác đôi tại các điểm du lịch; thiết kế, in ấn 2.200 bao bì sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP; hỗ trợ quảng bá Lễ hội Hoa sơn tra với 20 ảnh triển lãm.

Đại diện các sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Ban Quản lý Dự án GEF SGP Sơn La trao giấy khen cho các cá nhân.

Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vấn đề phát sinh, bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện. Dự án được triển khai đã giúp nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân; tăng cường ý thức bảo vệ rừng; củng cố mối liên kết, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tạo nền tảng để nhân rộng các mô hình sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh bền vững trên địa bàn.

Ban Quản lý Dự án GEF SGP Sơn La bàn giao mô hình nuôi vịt cổ xanh cho xã Ngọc Chiến.

Nhân dịp này, Ban Quản lý Dự án GEF SGP Sơn La đã tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án.