Đại biểu dự hội nghị.

Dự án triển khai từ tháng 1/2026 đến ngày 22/11 hoàn thành 6/8 hoạt động theo kế hoạch, tập trung vào hoàn thiện cơ chế phối hợp, truyền thông cộng đồng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Trong đó, dự án đã rà soát, cập nhật bộ tài liệu “Hướng dẫn phối hợp hỗ trợ và chuyển gửi người bị bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng”, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia góp ý của 13/15 cơ quan, đơn vị và 27 ý kiến tại 2 hội thảo tham vấn.

Công tác truyền thông được tổ chức với 20 buổi tại 10 xã, thu hút 588 lượt người dân tham gia. Dự án tổ chức 4 khóa tập huấn cho 137 lượt cán bộ, vượt chỉ tiêu 100 lượt theo văn kiện dự án. Đến thời điểm tổng kết, tỷ lệ giải ngân đạt 78,4% tổng kinh phí; hoạt động còn lại đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đại biểu xem phóng sự về công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tiến Đạt phát biểu nhấn mạnh yêu cầu duy trì, phát huy kết quả dự án gắn với trách nhiệm phối hợp của các cấp, ngành và địa phương. Sở Nội vụ tập trung hoàn thành hoạt động còn lại; tham mưu triển khai thống nhất bộ tài liệu hướng dẫn, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành. Đồng thời duy trì mô hình “Địa chỉ tin cậy”, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ đã được tập huấn, đẩy mạnh truyền thông và lồng ghép nội dung bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực vào nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ giải pháp phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, duy trì hiệu quả mô hình hỗ trợ tại cộng đồng, bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Đối với định hướng hợp tác năm 2027, UN Women đề xuất viện trợ dự kiến 80.000 USD, đồng thời tập trung hỗ trợ hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực phối hợp liên ngành và truyền thông cộng đồng.

Hội nghị góp phần đánh giá kết quả triển khai dự án, xác định nhiệm vụ tiếp tục thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Điện Biên.