Tổng kết dự án 'Chứng nhận trường học xanh'
Sáng 23/11, tại phường Đồng Hới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Chứng nhận trường học xanh”. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Quản lý dự án; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế (SCI), cùng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của 4 trường tham gia dự án.
Dự án được triển khai từ ngày 26/5/2025 đến ngày 31/12/2026, với tổng ngân sách gần 2 tỷ đồng, tại 4 trường THCS: Cam Hồng, Sen Ngư, Lộc Thủy và Phong Thủy. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục về biến đổi khí hậu, thúc đẩy các hoạt động do học sinh chủ động thực hiện nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Sau quá trình triển khai, dự án đã thành lập 4 Câu lạc bộ Xanh, thu hút 1.900 học sinh và 100 giáo viên tham gia; thực hiện hơn 200 tiết dạy lồng ghép kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới. Đáng chú ý, 8 sáng kiến xanh về quản lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, nước và cải thiện chất lượng không khí đã được triển khai tại các trường.
Bên cạnh đó, 8 sự kiện truyền thông được tổ chức, lan tỏa đến 24 trường trên địa bàn; hơn 150 thông điệp về bảo vệ môi trường được giáo viên, học sinh xây dựng và cập nhật. Bộ tài liệu hướng dẫn tiêu chí xây dựng trường học xanh cấp tỉnh cũng được ban hành.
Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục duy trì mô hình tại 4 trường dự án, phấn đấu đưa ít nhất 5% số trường THCS toàn tỉnh tham gia thí điểm nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và bền vững.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202611/tong-ket-du-an-chung-nhan-truong-hoc-xanh-7bc71e9/