Dự án được triển khai từ ngày 26/5/2025 đến ngày 31/12/2026, với tổng ngân sách gần 2 tỷ đồng, tại 4 trường THCS: Cam Hồng, Sen Ngư, Lộc Thủy và Phong Thủy. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục về biến đổi khí hậu, thúc đẩy các hoạt động do học sinh chủ động thực hiện nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Quản lý dự án “Chứng nhận trường học xanh”, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Quang Ngọc.

Sau quá trình triển khai, dự án đã thành lập 4 Câu lạc bộ Xanh, thu hút 1.900 học sinh và 100 giáo viên tham gia; thực hiện hơn 200 tiết dạy lồng ghép kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới. Đáng chú ý, 8 sáng kiến xanh về quản lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, nước và cải thiện chất lượng không khí đã được triển khai tại các trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết dự án “Chứng nhận trường học xanh” tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Quang Ngọc.

Bên cạnh đó, 8 sự kiện truyền thông được tổ chức, lan tỏa đến 24 trường trên địa bàn; hơn 150 thông điệp về bảo vệ môi trường được giáo viên, học sinh xây dựng và cập nhật. Bộ tài liệu hướng dẫn tiêu chí xây dựng trường học xanh cấp tỉnh cũng được ban hành.

Đại diện Ban Quản lý dự án, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế (SCI) trao Giấy chứng nhận Trường học xanh cho đại diện các trường tham gia dự án tại hội nghị - Ảnh: Quang Ngọc.

Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục duy trì mô hình tại 4 trường dự án, phấn đấu đưa ít nhất 5% số trường THCS toàn tỉnh tham gia thí điểm nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn và bền vững.