Tổng kết điều dưỡng người có công và thân nhân đợt 3 năm 2026

Đại biểu dự chương trình tổng kết.

Đợt điều dưỡng diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 23 - 28/10), với 45 đại biểu người có công và thân nhân người có công đến từ phường Điện Biên Phủ và các xã: Tủa Chùa, Tủa Thàng, Thanh Yên, Sam Mứn, Quài Tở. Các đại biểu là thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ.

Trong thời gian điều dưỡng, Trung tâm đã triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và nâng cao đời sống tinh thần cho các đại biểu; tiến hành khám, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi và xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp với tình trạng sức khỏe từng người. Công tác trực y tế được duy trì 24/24 giờ trong suốt đợt điều dưỡng; 100% đại biểu được khám, tư vấn chuyên khoa và nhận quà tặng theo chế độ.

Đại biểu được khám, kiểm tra sức khỏe tại chương trình.

Đại biểu được tham gia các hoạt động ngâm, tắm thuốc bắc, massage, tập thể dục, luyện tập với máy hỗ trợ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và lớp học bí quyết sống khỏe sau tuổi 70. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện để người có công nghỉ ngơi, giao lưu, nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Kết quả đợt điều dưỡng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Trung tâm Việc làm - Người có công trong việc chăm sóc, phục vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh.