Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 41 xã, phường tham gia diễn tập năm 2026.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền 41 xã, phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị chu đáo về văn kiện, thao trường, bãi tập, lực lượng và phương tiện; tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, sát với tình hình thực tế.

Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực hành xử lý các tình huống. Các cuộc diễn tập hoàn thành nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và sự vào cuộc của Ban Tổ chức diễn tập tại 41 xã, phường, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ban, ngành và lực lượng tham gia diễn tập tại 41 xã, phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, thành công của diễn tập không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các nội dung, chương trình mà quan trọng hơn là phải góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị các lực lượng, các xã, phường tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến để nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện trong những năm tiếp theo.

Khẩu đội 12,7mm dân quân địa phương tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 phường Đông Tiến (Hình ảnh tại buổi diễn tập).

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, không khoán trắng nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang.

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang các xã, phường dự hội nghị.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường quan tâm củng cố khu vực phòng thủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tại hội nghị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác diễn tập và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026 đã được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.