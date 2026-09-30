Tống kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường Láng, Ngọc Hà, Giảng Võ
Chiều 29/9, Hội nghị tổng kết Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường Láng - Ngọc Hà - Giảng Võ năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin Thể thao phường Ngọc Hà. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế, qua đó tiếp tục nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-ket-dien-tap-chien-dau-phong-thu-cum-phuong-lang-ngoc-ha-giang-vo-420041.htm