Tống kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường Láng, Ngọc Hà, Giảng Võ

Sáng 30/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị (phường Quảng Trị), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ (HCLS) vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị. Đây là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì, không quản ngại gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) phát động.