Tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường Láng - Ngọc Hà - Giảng Võ

Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế và rút ra kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành cơ chế, phối hợp lực lượng, qua đó tiếp tục nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thịnh, Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường Ngọc Hà báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Theo báo cáo của Thượng tá Nguyễn Khắc Thịnh, Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường Ngọc Hà, cuộc diễn tập năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là cuộc diễn tập đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụm phường Láng - Ngọc Hà - Giảng Võ có vị trí quan trọng tại khu vực trung tâm Thủ đô, kết nối nhiều trục giao thông, tập trung đông dân cư và nhiều cơ quan, công trình quan trọng nên việc xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh được đặt ra thường xuyên.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân và Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương và Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Lương Xuân Dương trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa và Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày, gồm 4 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện và 23 nội dung. Phần vận hành cơ chế cho thấy sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể được thực hiện đồng bộ. Các phường từng bước làm chủ phương pháp điều hành, phân tích tình hình và xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh theo chức trách, nhiệm vụ.

Ở phần thực binh, phường Láng tổ chức nội dung xử trí tình huống A2, chống biểu tình, gây rối, bảo vệ mục tiêu. Cùng với đó, lực lượng của 3 phường tham gia thực binh phòng thủ dân sự với nội dung “Phối hợp đánh địch tiến công hỏa lực, khắc phục hậu quả”. Quá trình thực hành thể hiện khả năng cơ động, tổ chức lực lượng và phối hợp giữa quân sự, công an, y tế cùng các lực lượng liên quan. Các nội dung được thực hiện theo phương án, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị, các phường tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án sau diễn tập; chú trọng xây dựng các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cũng đề nghị, 3 phường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng còn lại trong năm 2026, trong đó có công tác tuyển quân năm 2027 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương cho biết, cuộc diễn tập là dịp quan trọng để kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng phối hợp, hiệp đồng của cả hệ thống chính trị. Kết quả diễn tập là cơ sở để ba phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và duy trì chặt chẽ cơ chế phối hợp giữa các lực lượng.

Qua diễn tập, cụm phường Láng - Ngọc Hà - Giảng Võ tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung các phương án phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.