Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ I

Dự lễ tổng kết có Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Mai Hữu Chinh; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lê Hoàng Dự; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trang Anh Thư.

Ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ I, phát biểu tổng kết cuộc thi.

Lần đầu tiên tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, dù thời gian triển khai hạn chế, nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh. Ban tổ chức đã tiếp nhận 328 hồ sơ dự thi từ 59/64 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm “Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mĩ thuật” của nhóm tác giả Dương Thiện Tính (bìa trái) và Hứa Yến Vy (bìa phải), Trường THPT Tắc Vân (phường Tân Thành) đoạt giải Nhất cuộc thi.

Các sản phẩm dự thi tập trung vào 5 lĩnh vực chính: đồ dùng học tập; phần mềm tin học và chuyển đổi số; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Trong đó, lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường (78 hồ sơ) và phần mềm tin học, chuyển đổi số (73 hồ sơ) phản ánh sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề thực tiễn. Điểm đáng ghi nhận là nhiều sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế cao, tận dụng vật liệu sẵn có, khai thác lợi thế địa phương hoặc đưa công nghệ vào hỗ trợ học tập, sinh hoạt.

Sản phẩm túi sinh học GreenBag từ sợi thân chuối đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 28 giải thưởng chính thức (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích) và 46 giải triển vọng từ nguồn xã hội hoá nhằm ghi nhận, khích lệ tinh thần sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả.

Theo đó, giải Nhất thuộc về hai học sinh Dương Thiện Tính và Hứa Yến Vy (Trường THPT Tắc Vân, phường Tân Thành) với sản phẩm “Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mĩ thuật”, khai thác giá trị phụ phẩm thuỷ sản địa phương phục vụ nghệ thuật.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Mai Hữu Chinh và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lê Hoàng Dự trao giải Nhất cuộc thi.

Giải Nhì ghi nhận các ý tưởng đột phá như tấm vật liệu tổng hợp thân thiện với môi trường từ vỏ sò và túi nilon đã qua sử dụng của em Bùi Chúc Lam (Trường THPT Quách Văn Phẩm, Xã Quách Phẩm); túi sinh học GreenBag từ sợi thân chuối của em Nguyễn Thị Mỹ Ril và Nguyễn Tuấn Anh (Trường THCS Trần Văn Phán, Xã Trần Phán); ứng dụng MoonLute AI hỗ trợ học đàn Kìm Nam Bộ bằng công nghệ nhận diện và phân tích nốt nhạc theo thời gian thực của em Trần Quốc Đạt và Lê Phạm Bảo Duy (Trường THPT Cái Nước, xã Cái Nước); sản phẩm Chemical Sounds hướng đến chuẩn hoá phát âm các thuật ngữ Hoá học bằng tiếng Anh của em Huỳnh Huy Hoàng (Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên).

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Văn Quân và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trang Anh Thư trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

Những sản phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện, tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lê Hoàng Dự phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2027.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2027, tiếp tục tạo sân chơi khoa học bổ ích, khơi dậy khả năng sáng tạo và tinh thần nghiên cứu trong học sinh toàn tỉnh./.