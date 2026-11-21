Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Năm 2026, công tác hội và phong trào phụ nữ tại 9 tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung được triển khai bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Các cấp hội đã cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động và đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, trong năm 2026, các cấp hội trong cụm đã thực hiện gần 3.927 công trình, phần việc, hoạt động với tổng trị giá hơn 62,7 tỉ đồng, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Đáng chú ý, các chương trình hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Hội LHPN tỉnh các tỉnh: Khánh Hòa hỗ trợ 627 hộ phụ nữ, Gia Lai hỗ trợ 1.461 hộ và Quảng Trị hỗ trợ 1.412 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo ...

Công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em, nhất là hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được các cấp hội quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, nổi bật như: Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng triển khai các hoạt động trao quà, xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 14 tỉ đồng; Hội LHPN tỉnh Nghệ An vận động nguồn lực an sinh xã hội trên 18 tỉ đồng; Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 9,5 tỉ đồng, nhận đỡ đầu 693 trẻ mồ côi; Hội LHPN Hà Tĩnh huy động hơn 14 tỉ đồng và nhận đỡ đầu 805 trẻ em mồ côi...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2027, Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tiếp tục tập trung củng cố tổ chức hội vững mạnh, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện chủ đề năm: “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp của các cấp Hội LHPN Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung trong năm 2026, đặc biệt là những hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, thời gian tới, cụm thi đua sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, kết nối hội viên giữa các địa phương, vùng miền; chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm đưa công tác hội ngày càng đi vào thực tiễn và có giá trị về mặt xã hội. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao kiến thức và kỹ năng, nhất là trong phát triển sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Cùng với đó, các cấp hội chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác kinh tế, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Các đơn vị kết giao ước thi đua năm 2027 - Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2027 và bầu cụm trưởng, cụm phó thi đua năm 2027. Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng được bầu làm cụm trưởng, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa được bầu làm cụm phó Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2027.