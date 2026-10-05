Tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đến ngày 30/9, toàn tỉnh đã triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 464 hộ tại 38 xã, phường. Trong đó, 443 nhà xây mới và sửa chữa được hỗ trợ từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 15/19 nhà cho hộ người có công với cách mạng; 1 nhà cho hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 5/5 nhà cho con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam.

Đại biểu dự cuộc họp.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 913 hộ dân của 18 xã cần được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí khoảng 31,8 tỷ đồng. Trong đó, một số xã có nhu cầu kinh phí cần bổ sung lớn như Muổi Nọi, Chiềng La, Mường Lạn, Kim Bon và Co Mạ.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào kế hoạch tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027; tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh: Xóa nhà tạm, nhà dột nát góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện năm 2026, nhu cầu kinh phí và những nội dung còn tồn tại, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2027.

Đối với những địa phương còn thiếu kinh phí, các sở, ngành cần phối hợp tham mưu phương án cân đối, bổ sung nguồn lực; đồng thời, hướng dẫn cụ thể việc thanh toán, quyết toán và giải ngân kinh phí, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời, đúng quy định.