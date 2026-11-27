Dự hội nghị có đồng chí Đặng Vĩnh Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ cơ quan quân sự và Công an cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh…

Trong năm 2026, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. HĐNVQS các cấp đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách và phát lệnh gọi nhập ngũ được triển khai theo đúng các bước quy định. Chỉ tiêu giao năm 2027 là 763 công dân, trong đó 500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 263 công dân thực hiện tham gia công an nhân dân.

Đồng chí Đặng Vĩnh Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lạnh đạo các sở, ngành tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2026; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm 2027.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và địa phương trong công tác tuyển quân năm 2026. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, HĐNVQS các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, các địa phương cần chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; nâng cao chất lượng công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới…