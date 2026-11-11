Tổng kết công tác tư vấn quản lý, xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu dạy học

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị, Chủ tịch Hội đồng dự, chủ trì toạ đàm; tham gia buổi toạ đàm có đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, cùng hơn 60 đại biểu đến từ các Học viện, nhà trường trong Quân đội.

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của các Hội đồng bộ môn giai đoạn 2021-2026; trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tư vấn quản lý giáo dục, xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu dạy học và tổ chức giảng dạy các môn chuyên ngành tại các học viện, trường Quân đội.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các tham luận trao đổi kinh nghiệm tập trung vào các nội dung: Đánh giá kết quả tham mưu, tư vấn nội dung, phương pháp, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giảng dạy, quản lý, tập huấn, thi, kiểm tra, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) trong nhà trường Quân đội giai đoạn 2021-2026.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng phát biểu.

Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị vào giảng dạy các môn KHXH&NV; kết quả thực hiện và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2026.

Thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên KHXH&NV được biên chế ở các nhà trường Quân đội hiện nay và những kiến nghị, đề xuất giai đoạn 2026-2031. Những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác giáo dục KHXH&NV trong nhà trường Quân đội giai đoạn 2026-2031.

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, các đại biểu và thành viên hội đồng đều khẳng định cần gắn với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; chú trọng chất lượng tham mưu, tư vấn, xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu và hiệu quả phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Các hạn chế, vướng mắc cần được xác định cụ thể, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để có giải pháp khắc phục phù hợp. Cập nhật nội dung, đổi mới phương pháp, tăng cường thực hành, nâng cao năng lực vận dụng của người học và bảo đảm sự phù hợp giữa chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn công tác ở đơn vị.