Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai, năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 9-13/10/2026, với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”. Lễ hội là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và xúc tiến thương mại quan trọng của tỉnh, tiếp nối và nâng tầm dấu ấn của Lễ hội lần thứ nhất, năm 2023, lấy thương hiệu Arabica Sơn La làm trung tâm, đồng thời kết nối chặt chẽ văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư và thị trường quốc tế. Lễ hội có sự tham gia, chỉ đạo của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (CHDCND Lào), các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, nhân dân và du khách.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 5 ngày diễn ra, Lễ hội đã tổ chức thành công 13/13 hoạt động đúng kế hoạch, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân và trên 300.000 lượt khách tham gia. Thông qua Lễ hội, nhiều hoạt động đầu tư và hợp tác quốc tế quan trọng đã được triển khai: Khởi công Nhà máy chế biến sâu Detech công suất 5.000 tấn/năm và khởi động Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ quy mô 60 ha, tổng vốn đầu tư trên 620 tỷ đồng; ký kết 8 biên bản ghi nhớ; kết nối giao thương với 5 quốc gia; mở thêm kết nối với CERED, Hawaii (Hoa Kỳ) và Ả Rập Xê Út, tạo tiền đề xúc tiến cà phê chất lượng cao vào các thị trường quốc tế. Lễ hội tạo được hiệu ứng xã hội và truyền thông nổi bật, đồng thời hình thành nhiều kết nối hợp tác, đầu tư và thị trường có khả năng chuyển hóa thành giá trị phát triển lâu dài cho ngành cà phê và du lịch Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Công ghi nhận sự chủ động, phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tổ chức Lễ hội; đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh cần phát huy kết quả Lễ hội, cụ thể hóa các biên bản ghi nhớ thành chương trình hợp tác thiết thực; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư, duy trì kết nối với đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Sơn La gắn với phát triển du lịch; chú trọng nâng cao chất lượng, chế biến sâu, gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần phát triển bền vững ngành cà phê và nâng cao thu nhập cho người dân.