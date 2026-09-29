Tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, BCĐ thi cấp tỉnh, cấp xã và hội đồng thi đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ kỳ thi được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi

Kỳ thi được tổ chức tại 21 điểm thi, với 442 phòng thi và 10.104 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi huy động 2.076 người tham gia các khâu tổ chức. Trong quá trình coi thi có 39.653 lượt thí sinh dự thi, đạt 99,58%; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm Quy chế thi. Các khâu tổ chức kỳ thi được thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,86%, trong đó khối THPT đạt 99,45%, khối giáo dục thường xuyên (GDTX) đạt 93,56%; có 22 trường THPT đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện một số sở, ngành tham luận, thảo luận, tập trung đánh giá kết quả đạt được; phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và việc nâng cao chất lượng ôn tập, tổ chức kỳ thi, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, trách nhiệm của các cấp, ngành trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh, gia đình và xã hội. Kết quả kỳ thi cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, cùng trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Đồng chí đánh giá cao công tác phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ thi, nhất là công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phục vụ điện, nước, thông tin liên lạc, y tế và hỗ trợ thí sinh ở xa. Đồng chí ghi nhận việc nhiều trường còn khó khăn, trong đó có các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% cho thấy công tác ôn tập, tuyên truyền, động viên học sinh đã được quan tâm, triển khai hiệu quả.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành liên quan tiếp tục rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm 2026, khắc phục những hạn chế, chủ động chuẩn bị tốt hơn các điều kiện tổ chức kỳ thi năm 2027.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của ngành GD&ĐT cùng các cấp, ngành, địa phương, lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi; đồng thời cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, kỳ thi đã được tổ chức an toàn, hiệu quả, đạt kết quả tốt, trong đó, công tác chuẩn bị, hỗ trợ thí sinh và sự phối hợp giữa các lực lượng được triển khai tích cực.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục, nhất là các trường dân tộc nội trú, trường phổ thông và những nơi còn khó khăn. UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực và phối hợp với các bộ, ngành trung ương để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục phân tích kỹ kết quả kỳ thi, nhất là việc điểm trung bình các môn thi giảm so với năm trước, từ đó xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Các thành viên BCĐ, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm nay để chuẩn bị tốt hơn cho những kỳ thi tiếp theo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.