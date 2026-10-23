Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Mai Văn Tốc - Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tỉnh triển khai đồng bộ. Trong giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh đã tiếp nhận, khảo sát, xác minh 15 nguồn tin về 37 mộ liệt sĩ tại 12 xã; tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 47 hài cốt liệt sĩ trong mộ tập thể tại xã Bình Lư và 8 mộ đơn.

Tỉnh đã lấy mẫu tại 152/152 mộ liệt sĩ thuộc diện rà soát; thu nhận 203 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, đạt 86% số trường hợp trong danh sách. Đặc biệt, xác định được danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh (xã Mường Kim) bằng phương pháp thực chứng, góp phần làm sáng tỏ thông tin liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của gia đình và thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2027, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 15 hài cốt liệt sĩ trở lên; hoàn thành lấy mẫu đối với 100% mộ có một phần thông tin thuộc diện thực hiện tại các nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng xác minh, rà soát hồ sơ, tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

Đại tá Mai Văn Tốc - Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Mai Văn Tốc - Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 ghi nhận đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh yêu cầu: Thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; trong đó tập trung làm rõ 72 trường hợp liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm; phát huy vai trò đoàn thể, cựu chiến binh và nhân dân trong cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhân dịp sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh Lai Châu.