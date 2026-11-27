Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2026, Cụm thi đua số III ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành khối lượng lớn công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương trong Cụm thi đua số III tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cấp ủy địa phương; hệ thống các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và định hướng quan trọng để các địa phương triển khai nhiệm vụ. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tạo động lực, khí thế mới, củng cố quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu chào mừng hội nghị. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các địa phương từng bước ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng cơ bản có kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được triển khai, tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp, học tập các mô hình hay, cách làm hiệu quả giữa các địa phương trong Cụm thi đua số III tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tham mưu, thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Năm 2027 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2026 sang năm 2027 rất lớn trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, kỷ luật hành chính và an toàn thông tin trên môi trường số ngày càng cao. Vì vậy, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ thêm kết quả đạt được; nêu một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Mai Việt Trung đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của các tỉnh ủy, thành ủy để tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hội nghị đã bình xét thi đua, thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026. Đồng thời, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm năm 2027.