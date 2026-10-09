Tổng kết công tác huấn luyện trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2026

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.V

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, sự cố gắng và kết quả các đồng chí trong tổ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đã đạt được.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.V

Kết quả đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia luyện tập hoàn thành xuất sắc các nội dung theo kế hoạch, chương trình huấn luyện đã được phê duyệt.

Đại tá Nguyễn Huy Hải yêu cầu: Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ sau khi trở về đơn vị công tác phải thường xuyên ôn luyện, vận dụng linh hoạt, hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được học, áp dụng vào thực tiễn trong công tác, chiến đấu; tích cực học tập chính trị, huấn luyện nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập các động tác võ thuật tại buổi lễ. Ảnh: T.V

Thời gian qua, để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng Hậu cần chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện, chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của cán bộ, học viên; chuẩn bị giáo trình, giáo án, tài liệu huấn luyện...

Qua huấn luyện, đa số cán bộ huấn luyện được đào tạo bài bản, khả năng truyền đạt bài giảng để học viên dễ nắm bắt, tiếp thu nhanh từng động tác kỹ chiến thuật, có kinh nghiệm thực tế trong công tác chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án diễn tập tại buổi lễ. Ảnh: T.V

Bên cạnh đó, tổ huấn luyện thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện sát với thực tế để phù hợp với từng môn học. Các nội dung lý thuyết, nội dung bài giảng ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu. Đối với công tác huấn luyện thực hành, tổ huấn luyện chủ động, đổi mới phương pháp giảng dạy sử dụng ngôn ngữ kết hợp với dùng mô hình trực quan, phân tích, tổng hợp, tổ chức thi đấu, giúp cán bộ, học viên nắm vững lý thuyết, sử dụng thành thạo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.