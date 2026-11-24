Đại tá Trần Nam Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tham dự hội nghị có thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và các lực lượng tham gia diễn tập.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức diễn tập liên hợp năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch triển khai; thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo và khung tập. Đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, ý định diễn tập, kịch bản cho từng vai diễn; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình chuẩn bị, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn bất cập, bảo đảm đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Trần Nam Trung trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các cá nhân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cùng với công tác chuẩn bị lực lượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chú trọng bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện, thao trường và các điều kiện phục vụ diễn tập. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần, quân y, an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phía Trung Quốc khảo sát, thống nhất nội dung, địa điểm và lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Bế Minh Đức trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong quá trình chuẩn bị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã 5 lần trao đổi trực tiếp trên biên giới, tổ chức 2 lần khảo sát chung, 3 lần trao đổi qua thư và 23 lần trao đổi qua đường dây nóng với Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc. Từ ngày 6/11/2026, đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật cho khung thực binh; tiến hành 4 lần hợp luyện và 2 lần tổng duyệt trước khi thực hành diễn tập chính thức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Nam Trung ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và các lực lượng tham gia diễn tập. Đại tá Trần Nam Trung đánh giá, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng phía Trung Quốc, bảo đảm các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Trần Nam Trung trao quà của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng lực lượng tham gia thực binh trong diễn tập. Ảnh: Tuấn Kiệt

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Trần Nam Trung yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; phát huy kết quả đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm, vận dụng những nội dung, phương pháp đã thực hành trong diễn tập vào thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị; chủ động trao đổi, phối hợp với Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thượng tá Tạ Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trao giấy khen tặng các cá nhân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trao Giấy khen tặng các cá nhân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập liên hợp chống khủng bố giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc.