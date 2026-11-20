* Viettel Lai Châu xóa 44 điểm lõm sóng, phủ sóng 4G gần 99% dân số

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự truyền hình với chủ đề “Thần tốc xóa lõm sóng để không ai bị bỏ lại phía sau”, nêu bật kết quả quá trình thực hiện Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. Sau 6 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật linh hoạt, cùng sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, chính quyền và người dân địa phương đến nay 23 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phủ lõm sóng với 1.337 trạm BTS phát sóng, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Chương trình đã phủ sóng 1.856 điểm lõm, đưa mạng di động tốc độ cao đến với khoảng 130.000 người dân vùng khó khăn, biên giới; trong đó Sơn La, Tuyên Quang và Cao Bằng là những địa phương có số trạm phát sóng lớn nhất.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Viettel Lai Châu.

Tại Lai Châu, thực hiện chương trình, Viettel Lai Châu đã tập trung tối đa nguồn lực để phát triển hạ tầng số tại các địa bàn khó khăn. Chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tháng, đơn vị đã hoàn thành lắp đặt, phát sóng thêm 38 trạm viễn thông, phủ sóng 44 điểm lõm. Lũy kế đến hết ngày 31/10/2026, Viettel Lai Châu đã phát sóng hơn 1.200 trạm trên toàn tỉnh, nâng vùng phủ sóng 4G đạt gần 99% dân số.

Việc hoàn thành các trạm phát sóng và xóa vùng lõm đã góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa trung tâm với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện thuận lợi để người dân liên lạc, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giáo dục, y tế và các nền tảng số.

Nội dung giao lưu giữa các điểm cầu tại hội nghị.

Tại hội nghị đã diễn ra nội dung giao lưu giữa các điểm cầu, làm sâu sắc hơn ý nghĩa của Chương trình Phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, qua đó giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của chương trình. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, chủ động phương án kỹ thuật dự phòng để kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố. Các cơ quan quân đội, quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương quản lý, vận hành hiệu quả hạ tầng, phục vụ tốt nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Các ban, bộ, ngành trung ương tăng cường phối hợp, ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Với những nỗ lực trong thực hiện chương trình, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan gian trưng bày trong khuôn khổ hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.