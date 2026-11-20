Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và Viettel Lạng Sơn.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Viettel đã triển khai chương trình tại 1.856 điểm lõm sóng, xây dựng 1.337 trạm phát sóng di động (BTS) tại 23 tỉnh, thành phố.

Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, nhiều vị trí chưa có điện lưới. Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân, đến ngày 31/10/2026, toàn bộ 1.337 trạm BTS đã hoàn thành phát sóng, đưa chương trình về đích sớm 2 tháng so với kế hoạch.

Để hoàn thành mục tiêu, các lực lượng đã triển khai 3.800 km cáp truyền dẫn, xây dựng mới 10.000 cột truyền dẫn, hơn 600 km cáp điện và 170 tuyến truyền dẫn vi ba; vận động 157 hộ dân hiến đất xây dựng trạm phát sóng. Qua đó, đưa kết nối di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người dân tại các địa bàn khó khăn, góp phần nâng tỷ lệ phủ sóng di động trên toàn quốc lên 99,7%. Trong tổng số trạm được xây dựng có 48 trạm tại khu vực biên giới, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đối với tỉnh Lạng Sơn, xác định xóa các khu vực lõm sóng di động là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển hạ tầng số, năm 2026, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai xóa các thôn, bản lõm sóng băng rộng di động trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Viettel Lạng Sơn đầu tư, mở rộng vùng phủ sóng tại các thôn, bản và cụm dân cư còn khó khăn về thông tin liên lạc.

Đến nay, chương trình đã đầu tư xây dựng mới 100 trạm phát sóng di động, kéo mới khoảng 380 km cáp quang; xóa lõm sóng tại 55 thôn, bản và 62 cụm dân cư. Trong đó, 28 thôn, bản thuộc kế hoạch của tỉnh đã được phủ sóng, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, sóng di động đã được đưa đến xóm Lân Đặt, thôn Lân Châu, xã Hữu Liên và khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi, xã Cai Kinh – những địa bàn đặc biệt khó khăn, không có đường giao thông, chưa có điện lưới. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện thông tin liên lạc, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ số, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý địa bàn, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Viettel và các lực lượng phối hợp trong triển khai chương trình. Đại tướng nhấn mạnh, việc phủ sóng di động tại các thôn, bản, cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới mới chỉ là bước khởi đầu, quan trọng hơn là phải duy trì, vận hành hạ tầng viễn thông ổn định, bền vững, khai thác hiệu quả, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại tướng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống mạng lưới; chủ động các phương án kỹ thuật, nguồn điện, vật tư, thiết bị dự phòng và lực lượng ứng phó kịp thời với sự cố, thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị quân đội cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Viettel trong quản lý, bảo vệ, khai thác hạ tầng viễn thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước xây dựng mô hình quản trị biên giới thông minh, hiện đại.

Đại tướng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương biên giới quan tâm bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng viễn thông; tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, ổn định và phát triển.