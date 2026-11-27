Chiều 27/11, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 06/CTPH-TWH-BCA ngày 3/11/2021 về phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021-2025; ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng…

Qua 5 năm triển khai, chương trình đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam và lực lượng Công an đã tổ chức trên 2.800 lớp tư vấn, giáo dục, thu hút hơn 84.000 lượt phạm nhân, trại viên tham gia; tổ chức trên 450 lớp hướng nghiệp, dạy nghề cho hơn 25.000 lượt người; trao tặng gần 10.000 cuốn sách, trên 4.500 suất quà với tổng trị giá hơn 1,36 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, công tác tư vấn, kết nối việc làm cho hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được triển khai, góp phần hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Những kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cấp bộ Hội và lực lượng Công an, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, tạo cơ hội để những người từng mắc sai lầm sửa chữa, vươn lên và đóng góp cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu tại hội nghị.

Chương trình số 06 là sự vận dụng sáng tạo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và năm 2025, Nghị định số 49, nay là Nghị định số 247 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, triển khai cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện quản lý, giam giữ, thu hút đông đảo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tham gia, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần xóa bỏ mặc cảm, thúc đẩy quyết tâm cải tạo tiến bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Quy khẳng định, chương trình phối hợp đã tạo cơ sở quan trọng để Bộ Công an và Hội LHTN Việt Nam phát huy chức năng, thế mạnh, đưa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng đi vào nền nếp, có kế hoạch, trọng tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường điều hành tham luận.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết, để chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Hội trong triển khai chương trình; đưa nội dung phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động cộng đồng thay đổi nhận thức; lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương cải tạo tiến bộ, hoàn lương; vận động gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp xóa bỏ định kiến, không kỳ thị người chấp hành xong án phạt tù, tạo môi trường thuận lợi để họ ổn định cuộc sống, đóng góp cho xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Nguyễn Kim Quy ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức liên quan nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu từng trường hợp, kết nối đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh…

Đồng chí Nguyễn Kim Quy khẳng định, đồng hành với thanh niên từng lầm lỗi là trách nhiệm lâu dài của tổ chức hội, không chỉ trong thời gian họ chấp hành án mà cả trên hành trình trở về, tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức hội sẽ tiếp tục kết nối nguồn lực, mở rộng mạng lưới hỗ trợ, tạo điểm tựa và cơ hội để thanh niên sau khi chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. “Bằng giáo dục, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự hỗ trợ thiết thực, các tổ chức, cá nhân có thể giúp người từng mắc sai lầm tìm lại niềm tin, lựa chọn con đường đúng đắn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây cũng là ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả, tính bền vững của Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHTN Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị cụ thể hóa nội dung phối hợp bằng những nhiệm vụ, sản phẩm rõ ràng, có thể đánh giá, đo đếm được; đổi mới phương thức triển khai, nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm chương trình đi vào thực chất, hiệu quả; đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai Chương trình phối hợp cần hướng đến những kết quả thiết thực trong công tác quản lý, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề và hỗ trợ người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, tránh triển khai chung chung, thiếu cơ chế đánh giá cụ thể.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các cơ sở đoàn, tổ chức hội và các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần sớm cụ thể hóa nội dung Chương trình phối hợp thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu, sản phẩm cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị. “Kết quả thực hiện chương trình phải được đánh giá bằng những con số, sản phẩm thiết thực như số người được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; số doanh nghiệp tiếp nhận, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Chúng ta phải cụ thể hóa chương trình này để đo đếm được kết quả, sản phẩm sau 5 năm thực hiện, chứ không thể triển khai chung chung”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với phạm nhân, trại viên ngay trong quá trình chấp hành án. Trong đó, cần phát huy vai trò của các cơ sở giam giữ, tổ chức Đoàn, Hội LHTN trong giáo dục để người chấp hành án nhận thức rõ sai phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm cải tạo tốt, đồng thời có định hướng về nghề nghiệp, việc làm, chuẩn bị điều kiện để ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương; nhấn mạnh, công tác giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề trong các cơ sở giam giữ có ý nghĩa quan trọng, giúp người chấp hành án có nghề nghiệp, kỹ năng, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, hạn chế nguy cơ tái phạm tội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp theo hướng xác định rõ vai trò chủ trì, vai trò phối hợp của từng đơn vị. Việc phân công phải cụ thể, rõ trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy, không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với cơ sở giam giữ, các cơ sở giáo dục bắt buộc và tổ chức Hội LHTN triển khai hiệu quả công tác hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ người chấp hành án, người chấp hành xong án trở về địa phương.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức sơ kết, đánh giá, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để chương trình tiếp tục được triển khai có chất lượng, hiệu quả.

Đối với các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của phạm nhân, trại viên, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình quản lý, giáo dục. Việc phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục người chấp hành án và hỗ trợ họ trở về gia đình, cộng đồng cũng cần được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ ngay từ quá trình chấp hành án.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho rằng, công tác tái hòa nhập cộng đồng cần sự tham gia của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thực tế vẫn còn những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp e ngại khi tiếp xúc, tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện để người hoàn lương có cơ hội làm lại cuộc đời.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các địa phương chủ động phối hợp với các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, làm tốt công tác quản lý, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục người chấp hành án và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa bàn dân cư; huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, tổ chức và cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành án, người hoàn lương, giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy tặng Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm thực tiễn và kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Nguyễn Kim Quy đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 giữa hai đơn vị; trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 giữa Bộ Công an và Hội LHTN Việt Nam có tên là “Chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026–2030”. Các nội dung trọng tâm gồm tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tư vấn và trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe; hướng nghiệp, dạy nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Việc ký kết thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của hai bên trong tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp; phát huy vai trò của lực lượng Công an, tổ chức Đoàn, Hội và các cơ quan, đơn vị liên quan trong giáo dục, cải tạo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên chấp hành án và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Với những kết quả đạt được, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen 20 tập thể, 30 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân; Bộ Công an tặng Bằng khen 14 tập thể, 30 cá nhân thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 06 giai đoạn 2021-2025