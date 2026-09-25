Tổng kết chương trình giáo dục di sản văn hóa cho học sinh: Gần 8.300 lượt học sinh tham gia trải nghiệm di sản

Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh tặng giấy chứng nhận cho các tập thể có đóng góp, tích cực trong thực hiện chương trình.

Báo cáo tổng kết chương trình, bà Trịnh Lan Hương, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua 4 năm triển khai, chương trình đã thu hút 8.250 lượt học sinh tham gia. Quy mô và hình thức tổ chức qua các năm được mở rộng và đổi mới rõ rệt. Năm 2023, chương trình đã tổ chức 12 buổi cho 1.800 học sinh thuộc 6 trường THCS với các chuyên đề về Địa đạo Long Phước, Pháo đài Phước Thắng và thời kỳ mở đất Mô Xoài.

Năm 2024, chương trình tổ chức 5 buổi với 500 học sinh thuộc 5 trường THPT thông qua mô hình giờ học lịch sử "Bà Rịa - Vũng Tàu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1964 với Chiến thắng Bình Giã". Năm 2025, 1.800 học sinh thuộc 13 trường THCS đã tham gia 19 buổi tham quan, trải nghiệm, gắn với các trưng bày chuyên đề "Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung", "Tổ quốc nhìn từ biển"...

Bà Nguyễn Thị Minh Đông, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) báo cáo tham luận tại lễ tổng kết.

Năm 2026, chương trình thu hút 4.150 học sinh (chiếm khoảng 50% tổng số lượng học sinh của cả giai đoạn), với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: trưng bày triển lãm tư liệu về Việt Nam - đất nước, con người, quê hương TPHCM; trưng bày lưu động chuyên đề "Di sản văn hóa Thành phố mang tên Bác"…; trình diễn, giao lưu, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể (Đờn ca tài tử, hát bội, nghề làm bánh tráng, nghề gốm…); cùng mô hình "Chuyến xe di sản" đưa học sinh trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh tặng giấy chứng nhận cho các tập thể có đóng góp, tích cực trong thực hiện chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cùng sự phối hợp chặt chẽ của ngành giáo dục.

Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn tới, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh, cần quan tâm tới việc chuẩn hóa nội dung và chương trình khung, thiết kế các chuyên đề giáo dục di sản thống nhất, đảm bảo tính hệ thống và nối tiếp qua các năm học.

“Hiện nay chúng ta tổ chức từng chuyên đề rất hay, rất đúng nhưng chưa có tính hệ thống giữa các chuyên đề và giữa các năm. Học xong chuyên đề Bình Giã thì tiếp theo phải là chuyên đề gì? Lớp 6 đi đâu, lớp 7, lớp 8, lớp 9 đi đâu? Sau khi hoàn thành 4 năm, ngoài bằng tốt nghiệp THCS, có thể phối hợp cấp giấy chứng nhận hoặc các danh hiệu như "Di sản viên tương lai", "Đại sứ di sản văn hóa"... để cổ vũ, ghi nhận nỗ lực của các em. Qua đó cung cấp tri thức, nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin, hình thành lý tưởng và hành động có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”, ông Nguyễn Minh Nhựt gợi mở.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại lễ tổng kết.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cũng đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương pháp tiếp cận, chuyển mạnh từ phương thức "thuyết minh - nghe" sang "tương tác - trải nghiệm - sáng tạo", khuyến khích học sinh chủ động tự giáo dục như tự tạo video clip, làm thuyết minh viên, tham gia các cuộc thi tìm hiểu. Đồng thời cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ, tích hợp mã QR, xây dựng không gian tham quan ảo, triển lãm trực tuyến và hoàn thiện các sản phẩm giáo dục số.

Ngoài ra, trong công tác giáo dục di sản, cần tăng cường liên kết giữa bảo tàng, nhà trường, gia đình và cộng đồng, kết hợp với sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ nhân dân gian nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện.