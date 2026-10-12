Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Các đại biểu dự chương trình.

Chiến dịch năm nay ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 6/9 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Toàn Đoàn đã tổ chức gần 650 đội hình với gần 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, chương trình như: Trồng mới 140.000 cây xanh (đạt 112%); hỗ trợ 7 dự án thanh niên vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức 23 hoạt động tại 17 xã biên giới với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn đã tư vấn hướng nghiệp cho 165.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho trên 6.500 thanh niên; hỗ trợ trên 5.560 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hiệu quả các đội hình "Bình dân học vụ số" và hỗ trợ năng lực số cho hơn 15.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân.

Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Bên cạnh đó, chiến dịch triển khai hiệu quả 5 chương trình, chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 57 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.