Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

37 tập thể và 44 cá nhân được khen thưởng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: Mai Linh

Thông qua chuỗi các hoạt động, như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng cùng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa..., Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 đã hoàn thành đạt và vượt 9 chỉ tiêu trọng tâm đề ra.

Triển khai chiến dịch, các cấp bộ đoàn đã trồng mới được trên 202.500 cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 434 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn, kết nối 3,4 tỉ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; hỗ trợ 4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên.

Mặt khác, 78 đội hình “Bình dân học vụ số” tại 78 xã, phường, đặc khu đã hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho 102.060 lượt thanh, thiếu nhi, người dân; hỗ trợ, giúp đỡ 6.670 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Các cấp bộ đoàn cũng đã bám sát tình hình thực tiễn, triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; thiết kế nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp với lớp thanh niên Quảng Trị xung kích, tình nguyện sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 37 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.