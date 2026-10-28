Tổng kết Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch.

Sau 3 tháng triển khai, lực lượng Công an đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp tổ chức trên 770 buổi tuyên truyền pháp luật, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho trên 250 nghìn người.

Qua kiểm tra nhận thức, trên 93% người được đánh giá đạt yêu cầu. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, trong đó số vụ giảm trên 56%.

Từ kết quả thí điểm, Công an tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch theo hướng chú trọng các nhóm có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, công nhân và người thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy; tăng cường đào tạo kỹ năng thực hành, xử lý tình huống giao thông, từng bước đưa việc đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho tập thể Công an tỉnh và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.