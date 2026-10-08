Tổng kết chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng 21 ha, giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn trong quá trình thực hiện; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; xử lý những trường hợp còn vướng mắc và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện giải phóng mặt bằng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa trước ngày 30/9/2026 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Đảng ủy phường, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Tân Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chiến dịch cao điểm được triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bám sát địa bàn, từng hộ dân và từng trường hợp cụ thể.

Đến ngày 6/10/2026, 443/443 hồ sơ đã được niêm yết, trình thẩm định, hoàn thành thẩm định và phê duyệt; 414/443 hộ nhận tiền, đạt 93,4%; 434/443 hộ bàn giao mặt bằng, đạt khoảng 98%; diện tích bàn giao đạt 207.389/211.457 m², tương đương 98,1%. 364/364 phần mộ hoàn thành di chuyển, đạt 100%. Công tác tái định cư đã tổ chức 3 đợt bốc thăm với 227 lô, đạt 113,5% so với 200 lô dự kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền phường Tân Giang, Tổ công tác đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng tham gia và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ của các hộ dân đã di chuyển nhà ở, tài sản, phần mộ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Đề nghị phường chủ trì, phối hợp xử lý dứt điểm 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng; làm rõ từng vướng mắc, phân công trách nhiệm và thời hạn giải quyết; tiếp tục đối thoại, giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện chi trả, thủ tục tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm điều kiện sống, sinh kế, nhất là các hộ khó khăn sau di dời.

Chủ đầu tư phối hợp quản lý, bảo vệ mặt bằng đã bàn giao, chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án, bảo đảm an toàn, môi trường và trách nhiệm với cộng đồng. Tổ công tác đặc biệt tiếp tục đôn đốc đến khi hoàn thành các phần việc còn lại; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý.