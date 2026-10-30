Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Hà Duy

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh (trong đó có 3.670 học sinh nội trú và 3.438 học sinh bán trú).

Triển khai Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31-5-2026 của UBND tỉnh, Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm diễn ra từ ngày 1-6 đến 30-8-2026, với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và đưa các trường vào phục vụ năm học 2026-2027.

Các đại biểu dự lễ tổng kết. Ảnh: Hà Duy

Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn do địa bàn thi công rộng, xa trung tâm, thời tiết mưa kéo dài, nguồn lao động tại chỗ thiếu hụt trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương.

Trước tình hình đó, tỉnh đã đề nghị các đơn vị quân đội, công an hỗ trợ nhân lực, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Từ tháng 6 đến tháng 8-2026, quân số trên công trường duy trì từ 509-819 cán bộ, chiến sĩ. Trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10-2026, các đơn vị tiếp tục bố trí 275 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hoàn thiện tại 5 điểm trường.

Theo báo cáo tổng hợp, lực lượng vũ trang đã đóng góp 77.028 ngày công lao động, góp phần bổ sung nhân lực, giảm áp lực cho các nhà thầu và thúc đẩy tiến độ thi công.

Lực lượng vũ trang đã đóng góp hơn 77.000 ngày công lao động, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công dự án. Ảnh: Hà Duy

Nhiều đơn vị đã có những đóng góp thiết thực trên công trường. Trong đó, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) huy động 337 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại 3 điểm trường Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom, đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) điều động 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tại Ia Chia và Ia O, đóng góp 5.588 ngày công. Các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 như Sư đoàn 320, Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 và Lữ đoàn Pháo binh 40 cũng tích cực tham gia xây dựng, vận chuyển vật liệu, xây tô và hoàn thiện các hạng mục công trình.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh cũng tích cực bố trí cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tại các điểm trường theo yêu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án. Ảnh: Hà Duy

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng vũ trang, đến ngày 30-10, toàn bộ 94/94 hạng mục công trình chính đã hoàn thành cất nóc; sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, khối lớp học và nhà hiệu bộ tại cả 7 điểm trường đã được đưa vào vận hành ổn định, phục vụ năm học 2026-2027.

Trong đó, điểm trường Ia Púch đã hoàn thành 100% khối lượng vào ngày 25-10. Các điểm trường còn lại đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026. Dự kiến, việc bàn giao khu nội trú, nhà ăn được triển khai từ ngày 1-11.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ xây dựng những công trình giáo dục mà còn là sự đầu tư cho tương lai con em đồng bào các dân tộc, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng biên giới với các địa bàn khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị quân đội, công an; đặc biệt là tinh thần vượt khó, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia lao động trên công trường.

Hơn 77.000 ngày công không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết quân - dân, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, nhất là khu nội trú, nhà ăn, hệ thống cấp thoát nước, điện, PCCC và các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh.

Quá trình thi công cần gắn tiến độ với kiểm soát chất lượng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định; ngành Giáo dục và chính quyền các xã biên giới chủ động chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và vận hành trường học hiệu quả.

Đại diện các nhà thầu tặng quà tri ân cho những đơn vị đã tham gia hỗ trợ xây dựng công trình. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án.

UBND tỉnh và đại diện các nhà thầu cũng trao quà tri ân các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia lao động trên công trường và đơn vị tham gia hỗ trợ xây dựng công trình.