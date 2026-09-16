Tổng kết Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm Chiến dịch "90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân" (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026).

Ngành Y tế phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các lực lượng thành lập 10 điểm khám cố định và 1.062 điểm khám lưu động tại các trạm y tế, tổ dân phố, thôn, bản. 42 tổ/đội khám lưu động làm việc liên tục theo phương pháp cuốn chiếu, linh hoạt phân công ca kíp, tổ chức khám cả ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, từng bước chuyển đổi nhận thức của người dân từ “chữa bệnh” sang chủ động “phòng bệnh”.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tính đến ngày 15/9/2026, chiến dịch đã đạt được những kết quả rất ấn tượng, vượt kỳ vọng đề ra: Toàn tỉnh tổ chức khám đạt 99,86% số dân hiện có mặt tại địa phương. Thông qua đợt khám sàng lọc, các y, bác sĩ đã phát hiện 40.748 ca bệnh.

Đồng chí Bùi Tiến Thanh – Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh đã lập 400.152 sổ sức khỏe điện tử (EMRHUB) trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế, đạt 79,80% dân số toàn tỉnh và 88,16% số người đã tham gia khám. Tổng kinh phí thực hiện đến ngày 10/9/2026 là 24.997 triệu đồng trên tổng kinh phí được giao 33.612 triệu đồng, bảo đảm đúng quy định, tránh lãng phí.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các cơ quan, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia khám sức định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại địa phương; công tác phối hợp và phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ y tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức triển khai hiệu quả chiến dịch.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các xã, phường đưa mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho người dân vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, quản lý và chăm sóc sức khỏe sau khám; đưa các trường hợp bệnh được phát hiện vào hệ thống quản lý, tư vấn, điều trị liên tục. Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Y tế chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài chính tham mưu bảo đảm nguồn lực, hướng dẫn cơ chế tài chính, thanh quyết toán đúng quy định; các cơ quan báo chí, truyền thông, địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, từng bước hình thành thói quen chủ động khám sức khỏe định kỳ trong nhân dân.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.