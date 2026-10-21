Tổng kết 10 năm phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu công an các xã, phường.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 10 năm qua đội ngũ cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đồng thời là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Chương trình phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức; nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng, duy trì và nhân rộng, phát huy hiệu quả ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Lực lượng Công an tiếp nhận trên 80.000 tin, trong đó trên 57.000 tin có giá trị; vận động đầu thú, thanh loại trên 800 đối tượng truy nã, thu hồi trên 3.200 khẩu súng các loại…

10 năm qua, toàn tỉnh tổ chức 5 Ngày hội “Điểm” cấp Trung ương, 45 Ngày hội “Điểm” cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 3.227 Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia.

MTTQ tỉnh tổ chức trao 6.169 suất quà, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia bảo vệ ANTT; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức ở cơ sở kịp thời phát hiện, phản ánh, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả Đề án 06 và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.