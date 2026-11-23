Tiết mục "Múa tán đàn" đặc sắc tại hội nghị

Tiết mục múa "Sư tử mèo" chào mừng hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và chủ thể thực hành di sản.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, ngày 31/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong 10 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, địa phương và sự tham gia tích cực của cộng đồng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh phát biểu tại hội nghị

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã huy động trên 292 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo, phục hồi 123 lượt tại 81 di tích. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng tổng số di tích được xếp hạng lên 145 di tích; có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và 5 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cùng với công tác bảo tồn, tỉnh chú trọng duy trì, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 515 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống; tổ chức trên 220 lớp truyền dạy di sản, thu hút hàng nghìn học viên và người dân tham gia.

Đặc biệt, việc gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

Giai đoạn 2016 - 2025, Lạng Sơn đón trên 30,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt khoảng 19.695 tỷ đồng. Trong đó, Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Làng văn hóa du lịch Quỳnh Sơn được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2025, qua đó góp phần khẳng định sức hấp dẫn và giá trị của di sản văn hóa xứ Lạng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Nghệ nhân Nhân dân Hà Mai Ven phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận một số nội dung như định hướng công tác tuyên giáo, dân vận trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong hoạt động giáo dục; bảo tồn, truyền dạy và phát huy dân ca các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong cộng đồng và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của nghệ nhân - chủ thể văn hóa trong bảo vệ, trao truyền, đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2026

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2026

Nhân dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở VHTT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2026.