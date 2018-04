Tổng hợp vòng 4 V-League: Than Quảng Ninh vũng vàng ngôi đầu

Thắng đậm đương kim vô địch Quảng Nam tới 3-0, Than Quảng Ninh khẳng định sức mạnh và vững vàng ngôi đầu V-League với 7 điểm sau lượt trận thứ 4.

Tối 1/4, Vòng 4 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V-League 2018) tiếp tục diễn ra trên các sân: Cẩm Phả (Quảng Ninh), Lạch Tray (Hải Phòng), Chi Lăng (Đà Nẵng), Thanh Hóa, Bình Dương, Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Pleiku (Gia Lai).

Tại lượt trật đấu này, tâm điểm hướng tới là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn giữa Than Quảng Ninh với đương kim vô địch Quảng Nam và Becamex Bình Dương với Hà Nội FC, bởi cả hai trận đấu này đếu có tính chất quyết định thứ tự xếp hạng ở tôp đầu V.League 2018.

Trước khi lượt trận đấu này diễn ra, Than Quảng Ninh tạm thời dẫn đầu Bảng xếp hạng với 7 điểm và chỉ hơn đội đứng thứ hai là Hà Nội đúng 1 điểm. Chính vì vậy, đội bóng đất mỏ rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đương kim vô địch Quảng Nam trong trận đấu chiều 1/4 ngay trên sân nhà Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Mặc dù phải đối mặt với đội bóng lớn như Quảng Nam, nhưng với đội hình khá ăn ý, cùng với lợi thế sân nhà đã giúp cho Than Quảng Ninh nhập cuộc tự tin và tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng các cơ hội đều bị bỏ lỡ trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Cao trào được đẩy lên và các bàn thắng được ghi ở những phút thi đấu trong hiệp 2. Ngay phút 47, chỉ sau 2 phút bước vào trận đấu sau giờ nghỉ giữa hiệp, Than Quảng Ninh có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu nhờ công của ngoại binh Vinicius khi cầu thủ này bật cao đánh đầu sau pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội.

Có bàn thắng, chủ nhà Than Quảng Ninh càng chơi càng hay trước đương kim vô địch Quảng Nam. Phút 53, lại chính Vinicius ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng đất Mỏ sau tình huống mắc sai của hàng phòng thủ đối phương, và đội chủ nhà Than Quảng Ninh chỉ chịu kết thúc chiến thắng ngọt của mình sau bàn thắng thứ 3 của Hải Huy được ghi ở phút 88. Với chiến thắng đậm 3-0 này, Than Quảng Ninh đã chứng tỏ sức mạnh của mình và tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng với 10 điểm.

Trong khi đó, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội hành quân đến sân Bình Dương với mục tiêu nỗ lực giành chiến thắng, hoặc ít nhất cũng phải được 1 điểm trên sân khách Bình Dương trong chuyến làm khách này.

Bước vào trận đấu, mặc dù bị ép sân ngay ở những phút đầu tiên, nhưng đội bóng thủ đô Hà Nội lại có bàn thắng mở tỷ số đầu tiên cho trận đấu nhờ công của Oseni. Phút 16, từ tình huống có bóng trong vòng cấm và cầu thủ này đã dứt điểm chính xác. Từ đây, thế trận dần trở lại cân bằng, các pha bóng nguy hiểm được cả hai đội triển khai về phía khung thành của nhau. Chỉ một tình huống được tận dụng tốt và trở thành bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Becamex Bình Dương. Phút thứ 49, nhận đường chuyền bóng của Văn Vũ, cẩu thủ mới được vào sân thay người là Anh Đức đã dứt điểm gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Nhận bàn thua, đội khách Hà Nội dồn lên tấn công, liên tiếp tạo được các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng đều bị bỏ lỡ và đành hài lòng với kết quả hòa 1-1 của trận đấu. Với trận hòa này, Hà Nội có được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương và tạm thời vẫn đứng ở vị trí thứ 2 với 7 điểm.

Như vậy, vòng 4 kết thúc với kết quả: Than Quảng Ninh thắng đậm 3-0 trước đương kim vô địch Quảng Nam; chủ nhà Hải Phòng để thua 0-1 trước đội khách XSKT Cần Thơ; SHB Đà Nẵng thắng 3-2 trước Sài Gòn, FLC Thanh Hóa thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương hòa 1-1 trước Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh thắng 1-0 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Hoàng Anh Gia Lai thắng 3-2 trước Nam Định thì Bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi. Cụ thể, đội bóng Than Quảng Ninh vẫn dẫn đầu Bảng xếp hạng với 10 điểm; đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội với 7 điểm; tiếp đến là SHB Đà Nẵng cũng được 7 điểm, XSKT Cần Thơ cũng 7 điểm (kém hệ số bàn thắng thua với Hà Nội)…

Ở vị trí cuối Bảng xếp hạng lần lượt thuộc về: Sông Lam Nghệ An được 1 điểm, xếp thứ 12/14; Sài Gòn được 1 điểm, xếp thứ 13/14 và tân binh Nam Định được 1 điểm, xếp thứ 14/14 (do kém hệ số bàn thắng thua)./.

Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)