Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động được thực hiện theo Thông báo 11483/TB-BNV năm 2026, cụ thể như sau:

(1) Đối với người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp:

- Nghỉ 05 ngày theo quy định, gồm 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết. Do có 02 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 02 ngày theo quy định.

Theo đó, dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2027 gồm 07 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 04/02/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi)

(2) Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước:

Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án sau:

- Phương án 01: Nghỉ 01 ngày cuối năm Bính Ngọ và 04 ngày đầu năm Đinh Mùi;

- Phương án 02: Nghỉ 02 ngày cuối năm Bính Ngọ và 03 ngày đầu năm Đinh Mùi

- Phương án 03: hoặc nghỉ 03 ngày cuối năm Bính Ngọ và 02 ngày đầu năm Đinh Mùi

Tổng hợp toàn bộ thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2027 của 34 tỉnh, thành phố mới nhất. Ảnh minh họa

Lưu ý:

- Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

- Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

TOÀN BỘ thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của 34 tỉnh thành:

Người lao động đi làm dịp Tết Nguyên đán thì luật định phải trả lương ra sao?

Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định nếu tính cả lương ngày nghỉ, người lao động đi làm vào ngày lễ được trả lương như sau:

- Đi làm vào ban ngày: Hưởng ít nhất là bằng 400% lương của ngày làm việc bình thường.

- Đi làm vào ban đêm: Hưởng ít nhất là bằng 490% lương ngày thường. (300% (tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, tết) + 30% (làm việc vào ban đêm) + (20% x tiền lương thực trả làm việc ngày lễ, tết (300%)).